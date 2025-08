Vier arrestanten ontsnapt uit politiebureau Santodorp

Vier arrestanten zijn ontsnapt uit het cellenhuis van het politiebureau Santodorp. De ontsnapping

werd ontdekt tijdens de dienstovername door het personeel.

De voortvluchtigen zijn geïdentificeerd als:

Felicio Cabenda, ingesloten wegens beroving

Sifileh Agodeba, ingesloten wegens diefstal

Rene Ardjopawiro, eveneens ingesloten wegens diefstal

Romario Boobo, ingesloten wegens beroving

De politie heeft onmiddellijk een klopjacht ingezet om de ontsnapte arrestanten op te sporen. De

omstandigheden waaronder de ontsnapping plaatsvond, worden momenteel grondig onderzocht.

Het Korps Politie Suriname verzoekt iedereen die informatie heeft over de verblijfplaats van

deze personen om direct contact op te nemen via de gratis tiplijn 115 of het dichtstbijzijnde

politiebureau.