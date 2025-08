Bolsonaro onder huisarrest wegens schending voorwaarden

Het Braziliaanse hooggerechtshof heeft oud-president Jair Bolsonaro onder huisarrest geplaatst

vanwege zijn betrokkenheid bij een poging tot staatsgreep. Deze beslissing volgt op het negeren

van een eerder opgelegd socialemediaverbod, dat onderdeel was van de voorwaarden die hem

waren opgelegd in verband met lopend onderzoek.

Rechter Alexandre de Moraes, lid van het Braziliaanse Hooggerechtshof, oordeelde dat

Bolsonaro indirect actief bleef op sociale media via accounts van derden, waaronder dat van zijn

zoon, parlementariër Eduardo Bolsonaro. Via deze kanalen werden recente uitspraken, video’s en

interviews van de oud-president gedeeld.

Hoewel Bolsonaro’s advocaten aanvoeren dat hij niet verantwoordelijk gehouden kan worden

voor wat anderen plaatsen, is de rechter daar niet in meegegaan. Volgens De Moraes valt ook het

“plaatsen van audio-, video- of interviewtranscripties op platforms van derden” onder het

opgelegde verbod.

Bolsonaro droeg al een enkelband en het was hem verboden sociale media te gebruiken. Het

huisarrest betekent dat hij alleen nog zijn advocaten mag zien. Voor alle anderen moet hij

speciale toestemming aanvragen. Bovendien zijn alle mobiele telefoons in zijn woning in beslag

genomen om verdere communicatie met de buitenwereld te beperken.

De voormalige president wordt ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan een criminele

organisatie die de Braziliaanse verkiezingsuitslag van 2022 niet accepteerde. Kort na de

inauguratie van zijn opvolger, Luiz Inácio Lula da Silva, bestormden duizenden Bolsonaro-

aanhangers op 8 januari 2023 overheidsgebouwen in Brasília. Volgens justitie speelde Bolsonaro

hierin een aansturende rol.

Bolsonaro zelf noemt het onderzoek politiek gemotiveerd. In grote Braziliaanse steden als São

Paulo en Rio de Janeiro gingen zondag opnieuw duizenden demonstranten de straat op om gratie

te eisen voor de oud-president en honderden medeverdachten van de bestorming.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat het de beslissing van

het Braziliaanse hof afkeurt. De afdeling Westelijk Halfrond van het VS-ministerie noemt rechter

Moraes in een bericht op X “een door de VS gesanctioneerde mensenrechtenschender” die “de

oppositie de mond snoert en de democratie bedreigt”