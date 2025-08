Dirk Currie dinsdag beëdigd als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Het Kabinet van de President heeft bekendgemaakt dat Dirk Currie op dinsdag zal worden

beëdigd als minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. De plechtigheid vindt plaats op het

Presidentieel Paleis in Paramaribo.

Currie is voorgedragen door de Nationale Partij Suriname (NPS). Zijn benoeming werd eerder

uitgesteld vanwege medische afwezigheid in het buitenland. Met ruim 30 jaar ervaring in

management en een uitgesproken visie op onderwijsvernieuwing, staat hij voor een ambitieuze

beleidskoers binnen het ministerie.

Focus op onderwijskwaliteit en aansluiting op de arbeidsmarkt

Een van de prioriteiten onder zijn leiding is het verhogen van de onderwijskwaliteit, het

verbeteren van het studierendement en het zorgen voor een betere afstemming op de

arbeidsmarkt. Hiervoor zal de organisatie van het ministerie worden hervormd, gericht op het

aanpakken van inefficiënties en het verminderen van kansenongelijkheid in het onderwijs.

Daarnaast wordt het gebruik van ICT en afstandsonderwijs verder gestimuleerd als structureel

onderdeel van het onderwijsbeleid.

Curriculumvernieuwing en versterking van het hoger onderwijs

De bestaande curricula zullen worden geëvalueerd en gemoderniseerd, met bijzondere aandacht

voor milieueducatie en sportontwikkeling. Binnen het hoger onderwijs zal de focus komen te

liggen op onderzoek en innovatie, met het doel het academisch niveau te verhogen en beter te

laten aansluiten bij de nationale en internationale ontwikkelingen.

De komst van Dirk Currie markeert een nieuwe fase voor het ministerie, waarin gestreefd wordt

naar duurzaam, toekomstgericht en inclusief onderwijsbeleid.