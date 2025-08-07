Aanhoudingen in miljoenenfraude bij politiebureau Munder: Minister spreekt van ernstige vertrouwensbreuk

In het onderzoek naar de verdwijning van meer dan SRD 1 miljoen uit de kluis van politiebureau Munder zijn een hoofdinspecteur en een onderinspecteur van politie aangehouden. Daarnaast is één politiefunctionaris buiten functie gesteld.

De fraude kwam aan het licht na een interne controle, waarna de afdeling Onderzoek Politie Zaken een diepgaand onderzoek startte. Volgens betrouwbare bronnen is er inmiddels voldoende bewijsmateriaal verzameld om over te gaan tot deze aanhoudingen.

Minister van Justitie en Politie, Harish Monorath, bevestigt tegenover Starnieuws dat de arrestaties inderdaad hebben plaatsgevonden. Hij heeft inmiddels korpschef Bryan Isaacs ontboden om verantwoording af te leggen over de gang van zaken binnen het korps.

De zaak betreft niet alleen het verdwenen bedrag in SRD, maar ook de verdwijning van circa USD 300.000 en 1,5 kilogram aan sieraden uit de kluis van de Narcotica Brigade. Eerder werd bovendien bekend dat er ook wapens zijn verdwenen uit de wapenkamer, wat leidde tot vervanging van het volledige team.

“De situatie is uiterst ernstig en schaadt het vertrouwen in onze rechtshandhavingsinstanties,” aldus minister Monorath.

“De bevolking heeft recht op duidelijkheid en moet kunnen vertrouwen op de integriteit van haar veiligheidsdiensten.”

Het onderzoek naar de omvang van de verduistering, mogelijke medeplichtigen en structurele beveiligingsfouten bij het beheer van in beslag genomen goederen is nog in volle gang. De minister dringt aan op meer transparantie en een daadkrachtiger optreden van de korpsleiding om het geschonden vertrouwen van de samenleving te herstellen.