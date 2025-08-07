Korpschef Bryan Isaacs per direct uit functie ontheven na schandalen binnenpolitieapparaat

  • August 7, 2025

Korpschef Bryan Isaacs is per direct ontheven uit zijn functie. Politiecommissaris Melvin Pinas
is voorlopig belast met de waarneming van het ambt, zo is uit betrouwbare bron vernomen. Een
officiële verklaring over de vervanging blijft vooralsnog uit.

De ontheffing volgt kort nadat minister van Justitie en Politie, Harish Monorath, Isaacs deze
week had ontboden voor een spoedoverleg. Aanleiding vormden ernstige incidenten binnen het
politieapparaat, waaronder de vermoedelijke verduistering van aanzienlijke geldbedragen en
sieraden bij de Narcotica Brigade, evenals de verdwijning van ruim SRD 1 miljoen uit de kluis
van het politiebureau Munder.

Politiefunctionarissen in beeld

In verband met deze zaken zijn inspecteur M.T. en onderinspecteur C.P. in beeld als betrokkenen.
Eén van hen is inmiddels buiten functie gesteld in afwachting van het lopende onderzoek.

De ontwikkelingen hebben geleid tot grote beroering binnen het Korps Politie Suriname (KPS)
en roepen vragen op over de interne controlemechanismen en het leiderschap binnen de
organisatie.

Het is nog niet bekend of er strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld tegen de verdachten,
maar volgens bronnen binnen Justitie is de zaak in onderzoek en worden verdere stappen niet
uitgesloten.

 

