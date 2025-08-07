Vakbond Newmont uit zorgen over voorgenomen massaontslag: “Geen sprake van financiële nood”

De vakbond bij Newmont Suriname heeft tijdens een kennismakingsgesprek met onderminister

Raj Jadnanansing van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid (VWA) ernstige zorgen geuit over

een voorgenomen ontslagronde bij het mijnbouwbedrijf. Naar schatting zouden ongeveer 200

medewerkers – circa 10 tot 15% van het personeel – hun baan verliezen.

Vakbondsvoorzitter Joël Panka stelde dat het ontslagplan onder het personeel leidt tot grote

onrust, onzekerheid en psychologische druk. Volgens hem is er geen sprake van financiële

problemen bij Newmont die een dergelijke ingreep zouden rechtvaardigen.

Winst boven mensen?

De vakbond heeft kritiek op het gebrek aan transparantie vanuit de directie. Er is tot nu toe geen

duidelijkheid gegeven over het exacte aantal ontslagen, noch is er een sociaal plan gepresenteerd.

Panka vermoedt dat het ontslagplan niet voortkomt uit economische noodzaak, maar uit een

streven naar hogere winstmarges.

“We zijn bezorgd dat dit besluit puur gebaseerd is op winstoptimalisatie, zonder oog voor de

sociale gevolgen,” aldus de vakbondsleider.

Regering grijpt nog niet in

Onderminister Jadnanansing benadrukte dat er tot op heden géén officiële ontslagaanvraag is

ingediend bij de Ontslagcommissie. Mocht die alsnog volgen, dan zal het ministerie het verzoek

zorgvuldig toetsen. Daarbij wordt ook de vakbond gehoord, conform de wettelijke procedures.

Jadnanansing gaf aan dat hij de zaak serieus neemt en een gesprek wil aangaan met de directie

van Newmont voor nadere uitleg over het ontslagvoornemen.

Werkomstandigheden onder de loep

Naast het mogelijke massaontslag bracht de vakbond ook andere structurele problemen onder de

aandacht, waaronder de lange werktijden. De bond waarschuwt dat deze omstandigheden

gevolgen kunnen hebben voor de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers, evenals de

veiligheid op de werkvloer.

De onderminister gaf aan ook dit punt nader te zullen onderzoeken en waar nodig maatregelen te

treffen in lijn met de arbeidswetgeving.