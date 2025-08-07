Centrale Bank grijpt doelgericht in op valutamarkt met eigen deviezen, niet met IMF-reserves

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) gebruikt géén monetaire reserves afkomstig van het

Internationaal Monetair Fonds (IMF) om de wisselkoers te stabiliseren. Volgens Harry Dorinie,

directeur belast met monetaire zaken en economische aangelegenheden, worden

valutainterventies uitgevoerd met eigen deviezen, voornamelijk afkomstig uit de export van olie

en goud.

Deze buitenlandse inkomsten worden via Staatsolie en de goudsector omgezet in SRD en

verkocht aan de CBvS. “Het gaat hier om Surinaamse exportopbrengsten die de monetaire

reserves aanvullen,” stelt Dorinie in gesprek met Starnieuws. De verkoop van deze deviezen aan

de markt helpt de koers rond de SRD 38 per Amerikaanse dollar te houden.

Interventies volgen strikte IMF-richtlijnen

Dorinie benadrukt dat valutaveilingen of andere interventies niet willekeurig plaatsvinden. Er

wordt gewerkt met strikte beleidskaders die met het IMF zijn overeengekomen. Sinds het

beëindigen van het zogenoemde Extended Fund Facility (EFF)-programma in maart van dit jaar,

heeft de centrale bank zes valutaveilingen gehouden – twee daarvan in de afgelopen maand.

Tijdens de looptijd van het EFF-programma (2021-2025) werden nauwelijks interventies

uitgevoerd, omdat er volgens Dorinie toen geen dringende aanleiding voor was. Hij weerspreekt

dat het beleid ná het IMF-programma is veranderd: “Juist na afloop van het programma zijn

duidelijke afspraken met het IMF gemaakt over wanneer ingrijpen wel of niet noodzakelijk is.”

Intern model bepaalt wanneer ingrijpen nodig is

De CBvS maakt bij interventies gebruik van een intern economisch model met vooraf

vastgestelde onder- en bovengrenzen voor de wisselkoers. Zodra de koers zich buiten deze

bandbreedte begeeft – wat Dorinie omschrijft als een ‘wanordelijke ontwikkeling’ – wordt actie

ondernomen.

De exacte formule van het model en de bijbehorende zogeheten trigger points worden niet

publiek gemaakt. “We treden pas op als ons model dat aangeeft. Zo houden we de

marktontwikkeling objectief in de gaten zonder willekeur,” aldus Dorinie.

Evenwichtige koers cruciaal voor economie

Volgens Dorinie is het van groot belang dat de wisselkoers binnen gezonde marges blijft. Een te

hoge koers drukt zwaar op huishoudens en het bedrijfsleven, terwijl een te lage koers schadelijk

kan zijn voor de exportsector. De CBvS streeft daarom naar een evenwichtig valutabeleid waarin

marktmechanismen worden gerespecteerd, maar tijdig wordt ingegrepen wanneer dat

noodzakelijk is.

Samenstelling monetaire reserves

De monetaire reserves van de CBvS bestaan uit verschillende componenten: naast de inkomsten

uit olie- en gouduitvoer omvatten ze ook valutakasreserves van lokale banken en IMF-middelen onder de noemer ‘betalingsbalanssteun’. Echter, de valuta uit het IMF-programma wordt niet

gebruikt voor interventie op de wisselmarkt, maar dient als strategische reserve.