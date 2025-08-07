Jennifer Simons beëdigt nieuwe Staatsraad: “Goed bestuur is geen vrijblijvende keuze”

President Jennifer Simons heeft woensdag op het Presidentieel Paleis de vijftien leden van de
Staatsraad officieel beëdigd. In haar toespraak benadrukte het staatshoofd het belang van dit
constitutioneel adviesorgaan voor de stabiliteit, integriteit en kwaliteit van het bestuur in
Suriname.
“Met deze beëdiging wordt de continuïteit van de Staatsraad gewaarborgd. Ik hoop op een
constructieve samenwerking die bijdraagt aan het versterken van goed bestuur in ons land,” aldus
de president.
Brede vertegenwoordiging binnen de Staatsraad
De plechtigheid vond plaats in aanwezigheid van parlementariërs, ministers en andere
hoogwaardigheidsbekleders. De Staatsraad kent een brede samenstelling en bestaat uit
vertegenwoordigers van politieke partijen, de vakbeweging en het bedrijfsleven – een
weerspiegeling van het maatschappelijk draagvlak in Suriname.
De nieuwe samenstelling van de Staatsraad is als volgt:
- NDP: Amzad Abdoel, Caroline Heilbron, Grasella Jozefzoon, Putridewi Amatsoemarto
- ABOP: Marinus Cambiel
- PL: Lorensia Karso
- A20: Gerold Sewcharan
- BEP: Justina Eduards
- VHP: Maalti Sardjoe, Urmila Ramlagansing
- NPS: Hesdy Pigot
- Vakbeweging: Armand Zunder (PWO), Imrick Edam (Moederbond)
- Bedrijfsleven: Wilgo Bilkerdijk (ASFA), Soeroedjlal Torilal (VSB)
Oproep tot daadkracht en dialoog
President Simons sprak haar vertrouwen uit in de deskundigheid van de Staatsraadleden en riep
hen op om actief en voortvarend te werk te gaan. Ze wees op het belang van structureel overleg
tussen politieke en maatschappelijke actoren over kwesties van nationaal belang.
“Goed bestuur is geen vrijblijvende keuze meer; het is een noodzakelijke voorwaarde voor
duurzame ontwikkeling. Suriname moet een voorbeeld worden op het gebied van transparantie
en integriteit in de regio.”
Focus op wetgeving en anti-corruptie
Namens de Staatsraad gaf Amzad Abdoel aan dat de raad prioriteit zal geven aan het versterken
van goed bestuur. Hierbij ligt bijzondere focus op de herziening en uitvoering van de Anti-
corruptiewet.
“Deze wet is cruciaal voor het waarborgen van transparantie en integriteit binnen het openbaar
bestuur,” stelde Abdoel. Ook actualisering van wetgeving op het gebied van financiën, milieu en
bestuurlijke ordening staan op de agenda.
De samenwerking met regering en staatsorganen zal volgens hem intensief zijn. “Wij zullen
informatie opvragen waar nodig om gefundeerde adviezen te formuleren. Zo dragen we bij aan
beleid dat in dienst staat van de nationale ontwikkeling.”
Bij de eerstvolgende vergadering van de Staatsraad zal, conform het reglement van orde, een
ondervoorzitter gekozen worden. Amzad Abdoel wordt genoemd als kandidaat voor deze
functie.