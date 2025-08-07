Jennifer Simons beëdigt nieuwe Staatsraad: “Goed bestuur is geen vrijblijvende keuze”

President Jennifer Simons heeft woensdag op het Presidentieel Paleis de vijftien leden van de

Staatsraad officieel beëdigd. In haar toespraak benadrukte het staatshoofd het belang van dit

constitutioneel adviesorgaan voor de stabiliteit, integriteit en kwaliteit van het bestuur in

Suriname.

“Met deze beëdiging wordt de continuïteit van de Staatsraad gewaarborgd. Ik hoop op een

constructieve samenwerking die bijdraagt aan het versterken van goed bestuur in ons land,” aldus

de president.

Brede vertegenwoordiging binnen de Staatsraad

De plechtigheid vond plaats in aanwezigheid van parlementariërs, ministers en andere

hoogwaardigheidsbekleders. De Staatsraad kent een brede samenstelling en bestaat uit

vertegenwoordigers van politieke partijen, de vakbeweging en het bedrijfsleven – een

weerspiegeling van het maatschappelijk draagvlak in Suriname.

De nieuwe samenstelling van de Staatsraad is als volgt:

NDP: Amzad Abdoel, Caroline Heilbron, Grasella Jozefzoon, Putridewi Amatsoemarto

ABOP: Marinus Cambiel

PL: Lorensia Karso

A20: Gerold Sewcharan

BEP: Justina Eduards

VHP: Maalti Sardjoe, Urmila Ramlagansing

NPS: Hesdy Pigot

Vakbeweging: Armand Zunder (PWO), Imrick Edam (Moederbond)

Bedrijfsleven: Wilgo Bilkerdijk (ASFA), Soeroedjlal Torilal (VSB)

Oproep tot daadkracht en dialoog

President Simons sprak haar vertrouwen uit in de deskundigheid van de Staatsraadleden en riep

hen op om actief en voortvarend te werk te gaan. Ze wees op het belang van structureel overleg

tussen politieke en maatschappelijke actoren over kwesties van nationaal belang.

“Goed bestuur is geen vrijblijvende keuze meer; het is een noodzakelijke voorwaarde voor

duurzame ontwikkeling. Suriname moet een voorbeeld worden op het gebied van transparantie

en integriteit in de regio.”

Focus op wetgeving en anti-corruptie

Namens de Staatsraad gaf Amzad Abdoel aan dat de raad prioriteit zal geven aan het versterken

van goed bestuur. Hierbij ligt bijzondere focus op de herziening en uitvoering van de Anti-

corruptiewet.

“Deze wet is cruciaal voor het waarborgen van transparantie en integriteit binnen het openbaar

bestuur,” stelde Abdoel. Ook actualisering van wetgeving op het gebied van financiën, milieu en

bestuurlijke ordening staan op de agenda.

De samenwerking met regering en staatsorganen zal volgens hem intensief zijn. “Wij zullen

informatie opvragen waar nodig om gefundeerde adviezen te formuleren. Zo dragen we bij aan

beleid dat in dienst staat van de nationale ontwikkeling.”

Bij de eerstvolgende vergadering van de Staatsraad zal, conform het reglement van orde, een

ondervoorzitter gekozen worden. Amzad Abdoel wordt genoemd als kandidaat voor deze

functie.