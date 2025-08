Dodelijk jetski-ongeval in Surinamerivier: 8-jarig meisje overleden, bestuurder aangehouden

De 22-jarige J.R. is zaterdag aangehouden nadat hij met een waterscooter op hoge snelheid inreed op een groep zwemmers in de Surinamerivier ter hoogte van plantage Ayo. Bij het tragische incident kwam de 8-jarige Shakinah om het leven en raakten meerdere personen zwaargewond.

Volgens de verklaring van J.R. verloor hij tijdens het varen de controle over het vaartuig. De politie bevestigt dat hij niet onder invloed van alcohol verkeerde. Hij liep zelf ook verwondingen op en werd na medische behandeling voorgeleid aan een hulpofficier van justitie. De waterscooter waarmee hij reed, is in beslag genomen voor verder strafrechtelijk onderzoek.

De zwaargewonde slachtoffers, onder wie meerdere kinderen, zijn per helikopter overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) voor spoedeisende medische hulp. Twee van hen, waaronder een ander kind, worden nog altijd in het ziekenhuis behandeld voor ernstig lichamelijk letsel.

De politie van Regio Midden heeft de zaak in onderzoek. De aanhouding van J.R. maakt deel uit van een breder onderzoek naar de omstandigheden en eventuele nalatigheid bij het ongeval. De autoriteiten roepen watersporters op tot uiterste voorzichtigheid en naleving van de veiligheidsvoorschriften, met name op drukbezochte recreatieplekken.