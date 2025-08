Nieuwe internationale bemanning arriveert in recordtijd bij ISS

In een reis van slechts 15 uur heeft ruimtevaartbedrijf SpaceX op zaterdag met succes vier nieuwe astronauten afgeleverd bij het Internationaal Ruimtestation (ISS). De bemanning, afkomstig uit de Verenigde Staten, Rusland en Japan, werd gelanceerd vanaf het Kennedy Space Center in Florida en arriveerde veilig aan boord van het ruimtestation in de Crew Dragon-capsule.

Internationale samenwerking aan boord

De nieuwe bemanningsleden zijn: Zena Cardman en Mike Fincke van NASA, Kimiya Yui van het Japanse ruimteagentschap JAXA, en Oleg Platonov van het Russische Roscosmos. Zij zullen de komende zes maanden aan boord blijven en nemen het werk over van de vier astronauten die sinds maart op het ISS verblijven. SpaceX verwacht die groep op woensdag veilig terug te brengen naar de aarde.

“Hallo, ruimtestation!” riep Fincke enthousiast via de radio op het moment dat het ruimtevaartuig aanmeerde boven de Zuidelijke Stille Oceaan.

Flexibele missieroulatie door vertragingen

De samenstelling van deze bemanning is het resultaat van een reeks onvoorziene aanpassingen in het vluchtschema. Cardman zou aanvankelijk deelnemen aan een eerdere missie, maar werd op het laatste moment vervangen om ruimte te maken voor NASA-astronauten Butch Wilmore en Suni Williams. Zij moesten oorspronkelijk slechts een week aan boord blijven met Boeings Starliner, maar bleven uiteindelijk meer dan negen maanden wegens technische problemen met het ruimtevaartuig, dat nu pas in 2026 opnieuw wordt verwacht.

Ook Fincke en Yui waren oorspronkelijk getraind voor de Starliner-missie, maar moesten overstappen naar SpaceX. De Russische kosmonaut Platonov keert terug na een medische schorsing binnen het Sojoez-programma en is nu weer volledig inzetbaar.

Elf mensen tegelijk aan boord

Door de aankomst van de nieuwe crew telt het ISS tijdelijk elf bewoners. Een indrukwekkend moment, aldus Cardman: “Het was ongelooflijk mooi om het ruimtestation voor het eerst te zien naderen.”

Hoewel de vlucht van 15 uur opmerkelijk snel is voor een Amerikaanse missie, blijft het snelheidsrecord in handen van Rusland. Een Sojoez-capsule wist het ISS ooit in slechts drie uur te bereiken.