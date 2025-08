Chili rouwt na mijnramp: vier lichamen geborgen, zoektocht naar vijfde mijnwerker voortgezet

In Chili zijn de lichamen geborgen van vier mijnwerkers die drie dagen vastzaten in een ingestorte schacht van de El Teniente-mijn, ‘s werelds grootste ondergrondse kopermijn. De reddingsoperatie, die sinds donderdag gaande is, richt zich nu nog op de vermiste mijnwerker Moises Pavez. Dat bevestigde mijnmanager Andres Music zondag in een verklaring.

Noodlottige instorting na aardbeving

De instorting vond donderdag plaats na een aardbeving met een kracht van 4,2 op de schaal van Richter. Bij het incident kwam al direct een werknemer om het leven en raakten negen anderen gewond. De oorzaak van de beving is nog onderwerp van onderzoek: autoriteiten willen vaststellen of het ging om een natuurlijke aardbeving of dat mijnactiviteiten zelf de seismische schok hebben veroorzaakt.

Geavanceerde reddingsoperatie

Dankzij GPS-apparatuur konden de vermiste mijnwerkers worden gelokaliseerd. Reddingswerkers moesten echter tientallen meters door massief gesteente boren om hen te bereiken. De lichamen van de vier gevonden mijnwerkers zijn inmiddels geïdentificeerd.

Het Chileense Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar mogelijke schendingen van veiligheidsvoorschriften in de mijn. Ook wordt onderzocht of de regelgeving en preventieve maatregelen voldoende waren om een dergelijk incident te voorkomen.

Operatie stilgelegd, duizenden geëvacueerd

El Teniente, gelegen in de Andes op ongeveer 100 kilometer ten zuiden van hoofdstad Santiago, is eigendom van het staatsbedrijf Codelco. Kort na de ramp werden de werkzaamheden in het getroffen deel van de mijn stilgelegd. In totaal zijn 3.000 werknemers geëvacueerd naar veilige zones.

Een geplande presentatie van de halfjaarlijkse financiële resultaten van Codelco werd geannuleerd uit respect voor de slachtoffers en vanwege de voortdurende reddingsinspanningen.

Seismische risico’s blijven groot

Chili bevindt zich in de zogeheten “Ring van Vuur” – een geologisch actief gebied rond de Grote Oceaan waar aardbevingen en vulkaanuitbarstingen frequent voorkomen. Als grootste koperproducent ter wereld is het land sterk afhankelijk van mijnbouw, maar wordt het ook voortdurend geconfronteerd met de risico’s van de natuur én de industrie.