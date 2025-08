Afrika en Caribisch gebied versterken samenwerking met nieuw regionaal betaalsysteem

De samenwerking tussen Afrika en het Caribisch gebied maakt aanzienlijke vorderingen, zo benadrukt Benedict Oramah, president en voorzitter van de Raad van Bestuur van de Afreximbank, in gesprek met de Suriname Herald. Een van de belangrijkste ontwikkelingen is de invoering van het Caribbean Payment and Settlement System (CAPSS) – een regionaal betaalsysteem dat het mogelijk moet maken om binnen het Caricom-gebied met nationale munteenheden te betalen, zonder afhankelijk te zijn van wisselkantoren.

Regionale integratie en grensoverschrijdend betalingsverkeer

CAPSS moet grensoverschrijdende betalingen binnen de regio vereenvoudigen en versnellen. Daarnaast is het de bedoeling dat het systeem op termijn wordt gekoppeld aan het Pan-African Payment and Settlement System (PAPS), waardoor handel tussen Afrika en het Caribisch gebied efficiënter wordt. Dit sluit aan bij bredere initiatieven om economische banden tussen beide regio’s te versterken.

Investeringsprojecten en handelsbevordering

De Afreximbank heeft inmiddels een vestiging geopend op Barbados, waar ook een African Trade Centre is opgericht. Tot nu toe is er meer dan 250 miljoen Amerikaanse dollar geïnvesteerd, onder meer in de bouw van een medisch centrum van topniveau. Ook worden toerismeprojecten actief gestimuleerd, en lopen er gesprekken met de Caribbean Development Bank om financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) te realiseren.

Een van de speerpunten is het bevorderen van export, zoals de uitbreiding van de uitvoer van nootmuskaat naar Afrika, waar grote vraag naar bestaat. Daarnaast zijn er reeds transacties geweest tussen landen als Suriname, de Bahama’s en St. Kitts & Nevis, wat de eerste concrete resultaten van deze samenwerking onderstreept.

Klimaat, luchtverkeer en culturele uitwisseling

Er wordt ook gewerkt aan resilience- en duurzaamheidsfondsen met betrekking tot klimaatverandering, en verschillende leiders pleiten voor de verbetering van het luchtverkeer tussen beide regio’s. Directe verbindingen zouden economische en toeristische samenwerking aanzienlijk kunnen bevorderen.

De samenwerking strekt zich bovendien uit tot sectoren zoals cultuur, film, textiel en creatief ondernemerschap. Het jaarlijkse forum – dat steeds meer deelnemers trekt – is bedoeld om deze investeringsmogelijkheden zichtbaar te maken voor zowel overheden als ondernemers.

Wisseling van leiderschap bij Afreximbank

President Oramah, wiens termijn binnenkort afloopt, blikt tevreden terug op de eerste dag van het forum. Hij roemt de hoge opkomst en de inhoudelijke kwaliteit van de discussies. Zijn opvolger, de nieuwe president-elect van Afreximbank, is George Elombi. Oramah zal in de komende periode nog verschillende landen in het Caribisch gebied bezoeken als onderdeel van zijn afscheidstour.