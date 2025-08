Strijd om Brownsberg: Renovatieplan leidt tot conflict over zeggenschap en transparantie

Het zwaar verwaarloosde Brownsberg Natuurpark staat opnieuw in de schijnwerpers, ditmaal als middelpunt van een felle discussie over natuurbescherming, publieke zeggenschap en buitenlandse betrokkenheid. Terwijl het park al jaren lijdt onder achterstallig onderhoud, is een recent renovatie-initiatief van de Nederlandse touroperator Dick Lock onderwerp van kritiek geworden.

Milieuorganisatie Save Su Environmental Network & Archive heeft in een open brief aan Stichting Natuurbehoud Suriname (Stinasu) opgeroepen tot het onmiddellijk stopzetten van de samenwerking met Lock, eigenaar van Unlock Nature. Volgens Save Su is het contract zonder consultatie van lokale gemeenschappen en belanghebbenden tot stand gekomen en ondermijnt het de publieke status van het natuurgebied. “Brownsberg is geen onderhandelingseigendom, maar collectief Surinaams bezit. Hulp is welkom, maar moet inclusief en transparant zijn,” aldus de organisatie.

Lock: ‘Eindelijk gebeurt er iets’

Lock voert sinds kort renovaties uit aan onder andere Huize Tapir en Kapasi, en verdedigt zijn betrokkenheid. “Er is al jaren nauwelijks iets gebeurd op Brownsberg. Nu iemand eindelijk initiatief toont, ontstaat er weerstand,” zegt hij in gesprek met Starnieuws. Volgens Lock is zijn bijdrage bedoeld om het toeristisch potentieel van het park te herstellen.

De financiering van de werkzaamheden verloopt via een persoonlijke GoFundMe-pagina, wat volgens Save Su zorgt voor een gebrek aan transparantie en financieel toezicht. Ook wordt gesteld dat Unlock Nature een voorkeursbehandeling krijgt bij reserveringen, en dat lokale gidsen en organisaties buiten spel zijn gezet. “Zij hebben het park jarenlang draaiende gehouden en worden nu genegeerd,” luidt de kritiek.

Lock ontkent deze aantijgingen. Volgens hem is het reserveringsproces open voor iedereen en is het normale praktijk dat een boeking pas definitief is na betaling. “We investeren en reserveren vooraf, dat is geen voorkeurspositie maar bedrijfsrisico,” stelt hij. Zijn investeringsbedrag ligt naar eigen zeggen tussen de €7.000 en €11.000.

Lokale gidsen buitenspel?

Volgens Anwar Alibux van Save Su is er meer aan de hand dan alleen gebrekkige transparantie. Hij beschuldigt Lock ervan de markt rond Brownsberg te monopoliseren en lokale touroperators en gidsen – waaronder voormalige medewerkers – actief uit te sluiten. “Vooral lokale gidsen lijken hun werk kwijt te raken,” waarschuwt hij. Een anonieme gids bevestigt dit beeld en stelt dat Lock inmiddels een dominante positie heeft verworven in het gebied.

Lock verwerpt die beschuldigingen en benadrukt zijn bereidheid tot samenwerking. “Mensen trekken verkeerde conclusies. We zijn juist op zoek naar partnerschap, niet naar monopolie. En van betrokkenheid bij goudwinning is geen sprake,” aldus Lock.

Geen overheidsgeld, dus private partners gezocht

Volgens Ruben Ravenberg, directeur van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) – de overkoepelende instantie van Stinasu – is het gebrek aan middelen een belangrijke reden voor de keuze om met private partijen in zee te gaan. “De overheid stelt onvoldoende middelen beschikbaar voor natuurbescherming. Maar als we onze carbon-negatieve status en de 93% bosbedekking willen behouden, moet daar verandering in komen,” stelt hij. Stinasu kiest daarom voor een koers gericht op ecotoerisme en publiek-private samenwerking, mits dat gebeurt met volledige transparantie. “Openheid naar de samenleving is essentieel.”