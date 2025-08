Regian Eersel sloopt Britse uitdager binnen 84 seconden en behoudt wereldtitel

Regian “The Immortal” Eersel heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag nogmaals bewezen waarom hij tot de absolute wereldtop van het muay thai behoort. Tijdens ONE Fight Night 34, gehouden in het legendarische Lumpinee Stadium in Bangkok, schakelde de Surinaams-Nederlandse kampioen zijn Britse uitdager George Jarvis al in de eerste ronde knock-out – en dat in slechts 84 seconden.

Wat vooraf werd aangekondigd als een krachtmeting tussen twee elitestrijders, veranderde in een masterclass van dominantie. De 33-jarige Eersel verdedigde voor de derde keer met succes zijn lichtgewicht muay thai-wereldtitel en had daarvoor nauwelijks anderhalve minuut nodig.

Overtuigend optreden

Vanaf het begin van het gevecht trad Eersel op als de agressor. Jarvis, voormalig WBC-kampioen en winnaar van zijn laatste vier partijen, kon geen moment zijn ritme vinden. Binnen de eerste minuut wist Eersel een loepzuivere rechtse stoot te plaatsen die zijn tegenstander naar het canvas stuurde. Hoewel Jarvis nog overeind kwam, was het einde onafwendbaar: een tweede harde stoot maakte korte metten met de Brit.

“Ik had eigenlijk een plan om hem langzaam uit te putten,” verklaarde Eersel na afloop, “maar toen ik hem zag wankelen, wist ik: dit is mijn moment.”

Onverslaanbaar record en toekomstplannen

Met deze dominante overwinning brengt Eersel zijn indrukwekkende record op 25 overwinningen in zijn laatste 26 partijen. Zijn enige recente verlies, tegen de Fransman Alexis Nicolas, heeft hij inmiddels tweemaal rechtgezet.

Naast het behoud van zijn titel ontving Eersel ook een prestatiebonus van US$ 50.000. Tijdens het interview na afloop liet hij doorschemeren open te staan voor een supergevecht tegen voormalig vedergewichtkampioen Chingiz Allazov. Ook herhaalde hij zijn ambitie om zijn kickboksgordel terug te veroveren, die hij in april verloor na een mislukte weging.

“Ik wil mijn baby terug,” zei Eersel strijdlustig. “Het maakt niet uit tegen wie – mijn volgende gevecht wil ik vechten om die kickboks belt. Die hoort bij mij.”