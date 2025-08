OM verzoekt gerechtelijk vooronderzoek in zaak-Gooding

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft bij de Rechter-Commissaris een vordering ingediend om

een gerechtelijk vooronderzoek (GVO) te starten in de zaak rond de moord op inspecteur

Herman Eddy Gooding.

Gooding werd op 5 augustus 1990 dood aangetroffen nabij Fort Zeelandia. Hij was destijds het

hoofd van de afdeling Bijzondere Delicten. De moord op de inspecteur geldt als een van de

meest geruchtmakende en onopgeloste zaken in de recente Surinaamse geschiedenis. In 2025

werd het onderzoek naar zijn dood officieel heropend.

Een GVO vormt een formele gerechtelijke fase waarin, onder leiding van de Rechter-

Commissaris, diepgaander onderzoek wordt gedaan naar de feiten en omstandigheden van een

strafzaak. Het OM geeft aan dat deze stap noodzakelijk is in het kader van de waarheidsvinding.

De Unit Public Relations van het OM laat weten dat er vooralsnog geen verdere mededelingen

worden gedaan over de inhoud of voortgang van het onderzoek.