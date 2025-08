CARPHA lanceert strategisch plan 2025–2030: Gezamenlijke koers voor sterkere gezondheidszorg in het Caribisch gebied

Het Caribbean Public Health Agency (CARPHA) heeft haar Strategisch Plan 2025–2030

officieel gelanceerd tijdens een regionale bijeenkomst in het Pegasus Hotel in Guyana. Het plan

moet de regionale samenwerking versterken en bijdragen aan een weerbaarder en effectiever

volksgezondheidssysteem in het Caribisch gebied.

De strategie is gericht op een nauwere afstemming tussen Caricom-lidstaten, CARPHA en

andere regionale instellingen. De bedoeling is om beter voorbereid te zijn op

gezondheidscrisissen en structurele uitdagingen in de regio.

Armstrong Alexis, plaatsvervangend secretaris-generaal van Caricom, benadrukte tijdens de

lancering dat het plan zowel responsief als toekomstgericht is.

“Dit strategisch plan biedt een duidelijke routekaart voor hoe lidstaten hun prioriteiten kunnen

afstemmen en gezamenlijk kunnen optreden bij regionale gezondheidscrises,” zei hij.

Alexis wees erop dat het Caribisch gebied te maken heeft met overlappende crises: economische

onzekerheid, klimaatverandering, toename van infectieziekten en structurele beperkingen binnen

gezondheidssystemen.

“Deze complexiteiten vereisen coördinatie, duidelijke implementatierollen en gezamenlijke

verantwoording. We moeten af van duplicatie, interoperabiliteit verbeteren en focussen op

resultaten die tastbaar zijn voor onze burgers.”

Het strategisch plan werd gezamenlijk gepresenteerd door Armstrong Alexis en Lisa Indar,

uitvoerend directeur van CARPHA. De kern van het plan richt zich op

Versterking van gezondheidssystemen in de regio

Stimuleren van innovatie binnen volksgezondheid

Behalen van meetbare, impactvolle resultaten

Volgens Caricom markeert de lancering een nieuwe fase van leiderschap en regionale

samenwerking in het volksgezondheidssysteem.

Dr. Alexis onderstreepte dat regionale coördinatie belangrijker is dan ooit: “Zonder een

gezamenlijke aanpak kunnen we toekomstige gezondheidscrises niet effectief het hoofd bieden.”