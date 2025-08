Militairen en agenten ronden taaltraining Frans en Haïtiaans-Creools succesvol af

Een groep van 26 leden van het Nationaal Leger en het Korps Politie Suriname (KPS) heeft met

succes een intensieve taaltraining in Frans en Haïtiaans-Creools afgerond. De training, verzorgd

door Alliance Française Suriname, was gericht op het aanleren van basiscommunicatie in beide

talen – essentieel voor personeel dat mogelijk wordt ingezet bij missies in Haïti.

Volgens directeur Virginie Lemay van Alliance Française ging het om een praktische training,

gericht op functionele taalvaardigheid in situaties waar snelle, duidelijke communicatie

noodzakelijk is. “Met deze basis kunnen de deelnemers beter inschatten wat er gebeurt en

effectiever de-escaleren wanneer nodig,” aldus Lemay.

De cursus startte in oktober 2024 met circa vijftig deelnemers. Door operationele inzet op

missies konden echter niet alle deelnemers het traject afronden. Vandaag vond de officiële

certificaatuitreiking plaats, waarbij de geslaagde cursisten hun deelname officieel bezegelden.

Korporaal Staycy Pinas van het Nationaal Leger sprak tijdens de uitreiking zijn waardering uit

voor de training. Hij benadrukte dat de opgedane kennis niet alleen zijn taalvaardigheid heeft

verbeterd, maar ook zijn communicatieve vaardigheden tijdens grenspatrouilles en

samenwerking met Franse militairen:

“De lessen waren van begin tot eind top,” zei Pinas.

De Franse ambassadeur in Suriname, Nicolas de Bouillane de Lacoste, prees het initiatief en

noemde het een voorbeeld van versterkte bilaterale samenwerking. Volgens hem draagt de

training bij aan betere operationele communicatie én het verdiepen van de relatie tussen

Suriname en Frankrijk.

De training werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen de Franse Ambassade en de

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), een organisatie die zich wereldwijd inzet

voor de Franstalige gemeenschap en culturele uitwisseling.