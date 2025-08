Ministerie van Jeugdontwikkeling en Sport zet koers naar inclusieve toekomst

Het voormalige ministerie van Sport- en Jeugdzaken draagt voortaan de naam Ministerie van

Jeugdontwikkeling en Sport. Deze naamswijziging weerspiegelt een nieuwe beleidsrichting,

waarbij de nadruk ligt op duurzame, inclusieve en toekomstgerichte ontwikkeling van jongeren

én sport in Suriname.

Volgens minister Lalinie Gopal is de verandering veel meer dan symbolisch. “Wij investeren in

onze jeugd en in sport, omdat wij geloven in hun potentieel. Onze jongeren verdienen niet alleen

woorden, maar echte kansen. Wanneer onze jeugd groeit en beweegt, groeit heel Suriname mee.”

Het vernieuwde beleid focust op vier hoofdpijlers:

Talentontwikkeling en topsport

Toegankelijke sportprogramma’s voor recreatie en gezondheid

Koppeling van sport en onderwijs

Jeugdparticipatie en economische kansen

Niemand buitensluiten: Leave no one behind

Met het motto “Leave no one behind” kiest het ministerie nadrukkelijk voor inclusie. Extra

aandacht gaat uit naar

Jongeren met een beperking

Kwetsbare groepen zoals schoolverlaters en jonge moeders

Gelijke toegang tot sportvoorzieningen in de stad, districten en het binnenland

Deze aanpak moet ervoor zorgen dat elk kind en elke jongere – ongeacht afkomst of situatie –

kan meedoen en zich kan ontwikkelen.

Naast sport en jeugdparticipatie, zet het ministerie ook in op jong ondernemerschap en

sportinnovatie. Er komen meer mogelijkheden voor onder andere:

Trainers en coaches

Sporteventorganisatoren

Startende ondernemers in de sportsector

Daarbij wordt samengewerkt met bedrijven, onderwijsinstellingen, sportbonden en

maatschappelijke organisaties om duurzame impact te creëren.Binnenkort presenteert het

ministerie een Nationaal Actieplan Sport & Jeugd, waarin concrete projecten en doelstellingen

worden vastgelegd. Daarmee wil het ministerie de stap zetten van beleidsvisie naar meetbare

resultaten.