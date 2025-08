Forse toename ontbossing in Colombia: Amazoneregio zwaarst getroffen

De ontbossing in Colombia is in 2024 met maar liefst 43% toegenomen vergeleken met een jaar

eerder. Dat blijkt uit recente cijfers van het Colombiaanse ministerie van Milieu. In totaal

verdween zo’n 113.608 hectare bos, voornamelijk in de kwetsbare Amazoneregio.

Deze scherpe stijging markeert een zorgwekkende breuk met de positieve trend van 2023, toen

de ontbossing juist met 36% afnam tot het laagste niveau in 23 jaar. Toen ging het nog om

79.256 hectare.

“Ontbossing blijft aanhouden,” waarschuwde minister van Milieu Lena Estrada tijdens een

persconferentie in Bogotá. “De Amazone wordt het hardst getroffen. Het is een van de meest

gevoelige ecosystemen die we hebben.”

Volgens Estrada zijn de oorzaken van de stijging divers. Bosbranden, mede veroorzaakt door

aanhoudende droogte en klimaatverandering, vormen een belangrijke factor. Daarnaast dragen

landroof voor veeteelt, illegale wegenaanleg en de uitbreiding van coca-plantages sterk bij aan

het probleem.

Van de totale ontbossing vond meer dan 65% plaats in het Amazonegebied – goed voor zo’n

75.000 hectare bos. Colombia beschikt over ongeveer 59,1 miljoen hectare bos, wat ruim de helft

van het nationale grondgebied beslaat. Toch verdwijnen elk jaar grote stukken bos, met ernstige

gevolgen voor de biodiversiteit.

Colombia behoort tot de landen met de grootste soortenrijkdom ter wereld. Duizenden planten-

en diersoorten komen nergens anders voor. Milieuorganisaties slaan al langer alarm over het

tempo van ontbossing, dat niet alleen het klimaat schaadt, maar ook de inheemse

gemeenschappen ernstig bedreigt.

Hoewel de overheid aangeeft nieuwe maatregelen te nemen tegen illegale ontbossing, erkent zij

dat economische druk en georganiseerde criminaliteit de handhaving en het herstel bemoeilijken.