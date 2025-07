Zware aardbeving van 8.8 treft Kamtsjatka: Tsunami waarschuwingen wereldwijd van kracht

Een krachtige aardbeving met een magnitude van 8.8 heeft woensdagochtend het Russische

schiereiland Kamtsjatka opgeschrikt. De beving veroorzaakte tsunamiwaarschuwingen in grote

delen van de Pacifische regio, waaronder Japan, Hawaï en de westkust van de Verenigde Staten.

Evacuaties zijn op meerdere plekken op gang gekomen, en in verschillende kustgebieden is de

noodtoestand uitgeroepen.

Kamtsjatka zwaar getroffen

De beving vond plaats om 08:25 uur lokale tijd op een diepte van 19,3 kilometer, ongeveer 119

kilometer ten oosten van Petropavlovsk-Kamtsjatski. Volgens de Russische Academie van

Wetenschappen is dit de zwaarste aardbeving in de regio sinds 1952, en mogelijk de zesde

krachtigste ooit geregistreerd.

Tsunamigolven tussen de 3 en 5 meter overspoelden onder meer de haven en een

visverwerkingsfabriek in Severo-Koerilsk. Zo’n 2.000 inwoners van deze kustplaats in de regio

Sachalin moesten halsoverkop worden geëvacueerd. Ook in Petropavlovsk-Kamtsjatski, met

ruim 165.000 inwoners, werd de noodtoestand afgekondigd.

Japan opnieuw in alarmfase

In Japan leidde de tsunami tot herinneringen aan de ramp van 2011. De noordoostkust werd

geraakt door golven tot 1,3 meter hoog, en volgens de meteorologische dienst bleven de golven

toenemen zonder tekenen van terugtrekking. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd.

Personeel van de kerncentrale in Fukushima werd uit voorzorg tijdelijk in veiligheid gebracht.

Op NHK-beelden waren inwoners van Hokkaido te zien die hun toevlucht zochten op daken,

terwijl vissersboten de haven verlieten om schade te voorkomen.

Tsunami bereikt Hawaï en VS

Ook aan de andere kant van de Grote Oceaan was de impact voelbaar. In Hawaï werden golven

van 1,7 meter gemeten, met pieken tot 1,8 meter op het nabijgelegen Midway Atol. Gouverneur

Josh Green meldde dat alle vluchten van en naar Maui tijdelijk waren geannuleerd.

Langs de Amerikaanse westkust werd het eerste tsunami-effect rond 00:48 lokale tijd

geregistreerd in Monterey, Californië. Waarschuwingen gingen ook uit naar Oregon, Washington

en delen van Alaska.

Wereldwijde waarschuwingen

Waarschuwingen of adviezen zijn inmiddels uitgevaardigd in een groot aantal landen en regio’s:

Waarschuwing (levensgevaar en overstromingsgevaar):

Rusland, Japan, Taiwan, Filipijnen, Hawaï, Aleoeten (Alaska), Californië, Oregon, Washington,

British Columbia, Ecuador, Peru, Mexico, Costa Rica, Guam, Tonga, China.

Advies (sterke stroming mogelijk): Australië, Nieuw-Zeeland.

Inwoners in deze gebieden worden dringend geadviseerd naar hoger gelegen gebieden te

evacueren en laaggelegen kustzones te vermijden. De gevaren blijven urenlang aanwezig,

aangezien meerdere golven elkaar kunnen opvolgen.

Hoe ontstaat een tsunami?

Volgens geoloog Chris Elders vond de beving plaats in de beruchte Ring of Fire, een gebied rond

de Grote Oceaan dat bekendstaat om zijn intense tektonische activiteit. In dit geval schoof de

Pacifische plaat onder de oostelijke rand van Rusland, wat leidde tot een plotselinge opheffing

van de zeebodem en de vorming van een tsunami.

“Deze regio is berucht voor dit soort krachtige aardbevingen,” aldus Elders. “Het is exact die

beweging tussen aardplaten die zulke enorme krachten vrijmaakt.”

Getuigenis uit het rampgebied

De aardbeving werd als intens en langdurig ervaren. Een inwoner van Petropavlovsk-

Kamtsjatski, de 25-jarige Yaroslav, vertelde aan persbureau Reuters: “Ik rende meteen naar

buiten. Het voelde alsof de muren elk moment konden instorten. De schokken duurden zeker drie

minuten.”

De komende dagen blijft de dreiging van naschokken en verdere tsunami-effecten bestaan.

Autoriteiten wereldwijd blijven in verhoogde staat van paraatheid.