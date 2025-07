Brandweer verhoogt paraatheid tijdens droge tijd: focus op preventie en bewustwording

Met het oog op de naderende droge periode heeft het Korps Brandweer Suriname (KBS) extra

maatregelen genomen om het risico op gras- en woningbranden fors te verkleinen. Het

aangepaste plan van aanpak, dat sinds maart van dit jaar van kracht is, richt zich op preventie,

bewustwording en snelle inzetbaarheid in alle districten.

Extra inzet in brandgevoelige gebieden

Hoofdbrandmeester Olton Pinas benadrukt via de Communicatiedienst Suriname dat de

brandweer zich voorbereidt op een toename van incidenten. “De droge periode vraagt om

verhoogde alertheid,” stelt hij. Zo worden extra manschappen ingezet, aangevuld met speciaal

getrainde bikerteams die snel kunnen reageren op meldingen in moeilijk bereikbare gebieden.

Preventiecampagne in volle gang

Centraal in het plan staat een landelijke voorlichtingscampagne, uitgevoerd door

brandweerlieden die actief scholen, buurten en gemeenschapsorganisaties bezoeken. Zij

informeren burgers over brandpreventie, met bijzondere aandacht voor de gevaren van

grasbranden. “Een klein vuur kan binnen enkele minuten overslaan naar woningen. Vorig jaar

ontstonden elf woningbranden vanuit grasbranden – dat moet voorkomen worden,” aldus Pinas.

De rapportages van de teams worden gecoördineerd vanuit de hoofdpost in Paramaribo, zodat er

snel en doeltreffend landelijk kan worden opgetreden.

Strenge waarschuwing tegen vuilverbranding

Pinas waarschuwt nadrukkelijk tegen het illegaal verbranden van vuil, wat niet alleen verboden

is, maar ook levensgevaarlijk. “De rook bevat giftige stoffen zoals koolmonoxide en kan

vliegvuur veroorzaken,” zegt hij. Alleen in bepaalde afgelegen gebieden in het binnenland wordt

onder strikte voorwaarden enige ruimte gelaten voor gecontroleerde branden, met als eis dat er

minstens vijf meter ruimte vrij wordt gehouden rond het vuur.

Veiligheid tijdens vakantieperiode

Met de vakantieperiode in volle gang, waarin veel mensen recreatieoorden bezoeken, geeft de

brandweer aanvullende veiligheidstips. Zo wordt het afgeraden om te barbecueën onder

partytenten vanwege het brandgevaar. Ouders wordt gevraagd extra waakzaam te zijn bij

wateractiviteiten: “Ons duikersteam moet helaas te vaak uitrukken vanwege verdrinkingen door

onoplettendheid,” waarschuwt Pinas.

Belangrijke noodnummers

In geval van brand of andere noodgevallen kan contact worden opgenomen met de brandweer via

110, of de Centrale Meldkamer via 115. Beide nummers komen terecht bij dezelfde meldkamer

en garanderen een snelle en gecoördineerde hulpverlening.