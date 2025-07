Tien Chileense stranden dreigen binnen tien jaar te verdwijnen door versnelde kusterosie

Minstens tien stranden aan de centrale en zuidelijke kust van Chili lopen het risico om binnen

tien jaar volledig te verdwijnen door versnelde kustafslag. Dat stelt een onderzoeksteam van de

Universidad Católica, dat erosie op tientallen locaties langs de uitgestrekte Pacifische kust van

het Zuid-Amerikaanse land in kaart brengt.

“Het wordt bijzonder moeilijk voor deze stranden om het komende decennium te overleven,” zegt

Carolina Martínez, directeur van het Kustobservatorium van de universiteit. Ze sprak vanaf het

strand van Reñaca, nabij de populaire toeristische bestemming Viña del Mar.

86% van stranden in verval

Het team monitort 67 stranden en stelt vast dat 86% structureel kleiner wordt, zelfs tijdens de

lente- en zomermaanden, waarin stranden zich normaal gezien deels herstellen. Tien van deze

stranden, die al in 2023 ernstige erosie vertoonden, verliezen momenteel in een verdubbeld

tempo hun landoppervlak.

Volgens Martínez zijn zowel natuurlijke invloeden als menselijke activiteiten verantwoordelijk

voor deze ontwikkeling. Klimaatverandering leidt tot stijgende zeespiegels, krachtigere golfslag,

intense regenval en hittegolven. Tegelijkertijd verstoren ongebreidelde verstedelijking en het

achteruitgaan van rivierbekkens de natuurlijke aanvoer van zand naar de kust.

Schade aan infrastructuur en natuur

In Puerto Saavedra, in de regio Araucanía, hebben stormvloeden wegen en kliffen zwaar

beschadigd. Sommige dorpen raakten hierdoor zelfs geïsoleerd van de buitenwereld. Ook de

natuur betaalt een prijs: het oprukkende zoute zeewater tast vegetatie en bossen aan in kwetsbare

kustzones.

“We zien hoe kliffen en stranden zich in rap tempo terugtrekken,” zegt Martínez.

Economische gevolgen voelbaar

Lokale ondernemers merken de impact al. “Vorig jaar was rampzalig… het strand was gewoon

weg,” zegt María Harris, eigenares van een strandrestaurant in Valparaíso. “Er was letterlijk geen

ruimte meer tussen ons terras en de zee.”

Desondanks worden er nog steeds bouwprojecten goedgekeurd, vaak in de buurt van kwetsbare

duinen en wetlands. Volgens Martínez zijn de gevolgen niet alleen ecologisch: “We schuiven de

kosten van deze rampen af op mensen – vissers, kustgemeenschappen en ondernemers in het

toerisme.”

De onderzoekers roepen op tot strengere kustregulering, herstel van rivierbekkens en een

herziening van het bouwbeleid in kwetsbare zones om verdere schade te beperken.