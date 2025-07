Groot-Brittannië dreigt Palestina in september te erkennen als Israël geen humanitairestappen zet

De Britse regering heeft aangekondigd dat zij Palestina in september officieel zal erkennen als

soevereine staat, tenzij Israël op korte termijn concrete maatregelen treft om de humanitaire

crisis in Gaza te verlichten, instemt met een staakt-het-vuren en zich expliciet verbindt aan een

vredesproces en een twee-statenoplossing.

De waarschuwing komt op een moment van toenemende internationale bezorgdheid over de

situatie in Gaza, waar volgens de Integrated Food Security Phase Classification (IPC) een

hongersnood dreigt. Uit hun laatste rapport blijkt dat de hongerdrempels in grote delen van Gaza

inmiddels zijn overschreden.

Starmer voert diplomatieke druk op

Premier Keir Starmer sprak dinsdag met zowel de Israëlische premier Benjamin Netanyahu als

de Palestijnse president Mahmoud Abbas. De aankondiging leidde tot scherpe reacties vanuit

Israël. Netanyahu stelde op X (voorheen Twitter) dat Starmer hiermee “Hamas’ terreur beloont

en slachtoffers straft”, en noemde een Palestijnse staat aan de grens een risico voor zowel Israël

als het Verenigd Koninkrijk.

Volgens Downing Street overweegt het VK Palestina in september te erkennen bij de Verenigde

Naties, tenzij Israël:

het humanitair lijden in Gaza aanzienlijk vermindert;

instemt met een onmiddellijk en langdurig staakt-het-vuren;

annexaties op de Westelijke Jordaanoever stopt; en zich duidelijk uitspreekt voor een tweestatenoplossing.

“Het Verenigd Koninkrijk kan deze catastrofale situatie niet langer negeren,” aldus Starmer

tijdens een kabinetsvergadering. De Britse houding volgt op het Franse besluit van vorige week

om Palestina eveneens in september te erkennen, wat de diplomatieke druk op Israël verder

opvoert.

Hongersnood en duizenden doden

Volgens gezondheidsautoriteiten in Gaza zijn er inmiddels meer dan 60.000 Palestijnen

omgekomen sinds het begin van de Israëlische militaire operatie in oktober 2023. De VN en de

Wereldgezondheidsorganisatie bevestigen dat het om het hoogste dodental sinds 1948 gaat. Vele

lichamen liggen nog onder het puin. Alleen al in de nacht van maandag op dinsdag vielen er 30

doden bij een Israëlische luchtaanval op het vluchtelingenkamp Nuseirat, waaronder 14 vrouwen

en 12 kinderen.

De aanleiding voor de militaire actie was de aanval van Hamas op 7 oktober 2023, waarbij 1.200

Israëli’s omkwamen en 251 mensen gegijzeld werden. Sindsdien zijn volgens Israël 454

Israëlische militairen gesneuveld in Gaza.

De situatie in Gaza is verder verslechterd door ondervoeding en ziekte. Het aantal doden als

gevolg van honger staat volgens lokale gezondheidsdiensten op 147, waaronder 88 kinderen.

Ondanks Israëlische beloftes van humanitaire pauzes blijven de voedselkonvooien beperkt. De

VN meldt dat essentiële toestemming voor hulpleveringen vaak uitblijft.

Internationaal verdeeld

De erkenning van Palestina blijft diplomatiek gevoelig. De Palestijnse president Abbas noemde

het Britse voornemen “moedig”. De Amerikaanse oud-president Donald Trump verklaarde dat hij

het onderwerp niet had besproken met Starmer tijdens hun recente ontmoeting, maar voegde

eraan toe dat “Hamas niet beloond mag worden.”

Israël ontkent dat het hongersnood inzet als oorlogswapen en stelt dat het in de afgelopen twee

maanden 5.000 hulpkonvooien heeft doorgelaten. Samen met de VS beschuldigt het Hamas

ervan hulpgoederen te onderscheppen, hoewel de Verenigde Naties geen bewijs hebben

gevonden van grootschalige hulpdiefstal.

Hoewel een Britse erkenning van Palestina vooral symbolische waarde heeft – gezien Israël nog

steeds grote delen van het beoogde Palestijnse gebied bezet – kan het besluit aanzienlijke

geopolitieke gevolgen hebben als andere westerse landen volgen.