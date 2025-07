NPS-fractie richt fonds op voor sociale projecten: SRD 120.000 per maand voor kwetsbaregroepen

De fractie van de Nationale Partij Suriname (NPS) in De Nationale Assemblee heeft

aangekondigd maandelijks SRD 120.000 van haar bezoldiging te reserveren voor sociale

projecten. Fractieleider Jerrel Pawiroredjo verklaarde tegenover Starnieuws dat het bedrag

bestemd is voor ondersteuning van de meest kwetsbare groepen in de samenleving en dat de

besteding zal gebeuren op een objectieve en transparante wijze.

Het initiatief is ondergebracht in het NPS Fractiefonds: Samen Sterker, en komt op een moment

van groeiende publieke kritiek op de verhoogde salarissen van Assembleeleden. Sinds kort

bedraagt het bruto maandloon van een parlementariër SRD 130.000, en bij een aanpassing van

het Ordereglement kan daar binnenkort nog een managementtoelage bijkomen, wat het totale

brutoloon op SRD 144.000 zou brengen.

Pawiroredjo benadrukt dat het fonds bedoeld is als een gebaar van solidariteit. “We weten dat dit

slechts een beperkte bijdrage is in het licht van de grote sociale uitdagingen. Onze belangrijkste

taak blijft het parlementair werk, waarin wij ons inzetten voor structurele verbetering van de

levensomstandigheden van alle Surinamers,” aldus de fractievoorzitter.

Het besluit van de NPS-fractie volgt op een eerder individueel initiatief van NPS-parlementariër

Poetini Atompai, die aankondigde maandelijks SRD 50.000 van zijn netto-inkomen – dat

uitkomt op ongeveer SRD 95.000 – te reserveren voor projecten ten bate van de gemeenschap.

Met deze stappen hoopt de partij een voorbeeld te stellen en maatschappelijk draagvlak te

behouden in een periode waarin het vertrouwen in politieke vertegenwoordigers onder druk staat.