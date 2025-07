Gewapende overval aan Esselinestraat: SRD 10.000 buitgemaakt, schoten gelost

Een gewapende overval aan de Esselinestraat heeft gisteren voor opschudding gezorgd. Vier

gemaskerde mannen, gewapend met schouderwapens, overvielen een automobilist en wisten een

tas met SRD 10.000 buit te maken.

Volgens de eerste politie-informatie werd het slachtoffer op straat tot stilstand gedwongen door

het viertal, waarna meerdere schoten werden gelost. Een van de kogels raakte het rechter

achterwiel van het voertuig van het slachtoffer. Wonder boven wonder raakte niemand gewond

bij het incident.

Na de overval vluchtten de daders in een grijze Toyota Vitz in de richting van de

Franchepanestraat. De politie startte direct een onderzoek en is bezig met het opsporen van de

verdachten.

De autoriteiten roepen burgers op waakzaam te blijven en verdachte situaties direct te melden.