Ontslag op staande voet na clown-opmerking: Jurist benadrukt grenzen en voorwaarden

Het publiekelijk vergelijken van een directielid met een clown op sociale media kan onder

bepaalde omstandigheden een dringende reden zijn voor ontslag op staande voet, maar is dat niet

automatisch. Dat zegt jurist Ferdinand Welzijn in reactie op het ontslag van vakbondsleider

Marciano Hellings bij de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS).

Welzijn verwijst naar artikel 1615o van het Surinaams Burgerlijk Wetboek, waarin staat dat

ontslag op staande voet alleen gerechtvaardigd is wanneer er sprake is van een gedraging die zó

ernstig is dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst redelijkerwijs niet van de werkgever kan

worden gevraagd. Daarbij moet de reden voor het ontslag onverwijld en duidelijk worden

meegedeeld aan de werknemer.

Beledigend, maar niet altijd reden voor ontslag

Het noemen van een directielid als “clown” kan volgens Welzijn als beledigend en respectloos

worden ervaren, zeker binnen een hiërarchische arbeidsverhouding. Dergelijke uitlatingen

kunnen het gezag van leidinggevenden ondermijnen en schade toebrengen aan de reputatie van

het bedrijf. Toch benadrukt hij: “Niet elke belediging is automatisch een dringende reden voor

ontslag.”

De rechter zal volgens hem alle omstandigheden van het geval moeten beoordelen, waaronder de

context waarin de uitspraak is gedaan en de rol van de werknemer. Hellings heeft inmiddels

bezwaar aangetekend tegen zijn ontslag. De Arbeidsinspectie is de eerste instantie waar hij zijn

zaak kan voorleggen.

Eerdere zaak in 2023 liep met sisser af

Opmerkelijk is dat Hellings een jaar geleden ook al door EBS was ontslagen. Toen oordeelde de

Arbeidsinspectie dat er geen dringende reden voor ontslag aanwezig was.

Welzijn wijst erop dat Hellings als vakbondsleider over een ruimere vrijheid van meningsuiting

beschikt. Volgens internationale arbeidsnormen mogen vakbondsvertegenwoordigers scherpe

kritiek uiten op het beleid van de werkgever. Toch kent ook die vrijheid grenzen: “Persoonlijke

en onnodig grievende beledigingen kunnen die grens overschrijden.”

Sociale media als verzwarende factor

Volgens Welzijn speelt het gebruik van sociale media een belangrijke rol bij de beoordeling.

Omdat dergelijke uitlatingen door een groot publiek worden gezien, kan de reputatieschade

groter zijn en het vertrouwen tussen werkgever en werknemer ernstiger worden geschaad.

Toch benadrukt hij dat ontslag op staande voet altijd als uiterste middel moet worden

beschouwd. Werkgevers dienen eerst te overwegen of lichtere maatregelen zoals een

waarschuwing, schorsing of berisping passend zouden zijn. Alleen wanneer het vertrouwen

onherstelbaar is geschaad, kan ontslag op staande voet standhouden.

In het geval van Hellings wijst Welzijn erop dat de EBS-directie hem twee keer de gelegenheid

heeft gegeven zich te verweren. Het is nu aan de Arbeidsinspectie – en mogelijk later de rechter

– om te bepalen of de clown-opmerking in deze context een geldige grond voor ontslag vormt.