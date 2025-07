Taiwan versnelt droneprogramma als afschrikmiddel tegen Chinese dreiging

Op een heldere ochtend in juni trokken drie maritieme drones – de stealthachtige Carbon

Voyager 1, de snelle Black Tide I en de explosieve Sea Shark 800 – over de Su’ao-baai aan

Taiwan’s noordoostkust. Deze demonstratie vormde het sluitstuk van een drone-expositie die de

groeiende inzet van Taipei toont om een modern en autonoom verdedigingssysteem op te

bouwen te midden van toenemende spanningen met China.

Taiwan ligt slechts 180 kilometer van het Chinese vasteland en vreest al jaren een mogelijke

militaire aanval van Beijing. Een invasie zou vermoedelijk via een amfibische landing verlopen –

een militaire operatie die, hoewel complex vanwege de ruige Taiwanstraat en het bergachtige

binnenland, steeds realistischer wordt door de jarenlange modernisering van het Chinese

Volksbevrijdingsleger.

Asymmetrische verdediging: het stekelvarken

Als tegenmaatregel voert Taiwan een asymmetrische oorlogsstrategie, bekend als de

‘stekelvarkenstrategie’. Het doel: een potentiële invasie voor China zo moeilijk, duur en

langdurig mogelijk maken. Drones spelen hierin een sleutelrol – variërend van goedkope

kamikazedrones tot geavanceerde verkenningsplatforms.

Opbouw van een binnenlandse drone-industrie

Dankzij zijn sterke technologische sector, aangevoerd door chipgigant TSMC, lanceerde Taiwan

in 2022 het “Drone National Team”-initiatief. Het doel is het opbouwen van een robuuste,

binnenlandse droneproductie die bestand is tegen oorlogsomstandigheden.

Hoewel Taiwan sinds de jaren ’90 met droneontwikkeling bezig is, konden lokale bedrijven

lange tijd niet concurreren met de goedkope modellen van Chinese producenten zoals DJI, die

wereldwijd marktleider is. De oorlog in Oekraïne benadrukte het strategisch belang van drones,

wat de Taiwanese overheid ertoe aanzette om productie en innovatie te versnellen.

Tot 2028 wil Taipei maandelijks 15.000 dual-use drones produceren. Daarnaast zijn er aankopen

gepland van 700 militaire drones en 3.422 civiel-militaire drones, naast een import van 1.000

Amerikaanse drones in 2024. Het uiteindelijke doel: 47.000 stuks binnen vier jaar.

Te weinig, te laat?

Toch klinkt er kritiek. Volgens het US Naval Institute zijn deze aantallen onvoldoende voor een

grootschalig conflict, waarbij Taiwan mogelijk duizenden drones per dag nodig heeft. Ter

vergelijking: Oekraïne wil in 2025 maandelijks 200.000 drones produceren – een tempo dat

Taiwan slechts op jaarbasis haalt.

Bovendien mist Taiwan ervaring in daadwerkelijke oorlogssituaties en ontbreken er volgens

analisten concrete operationele plannen. Vooral de inzet van drones in het bergachtige landschap

en bij stedelijke oorlogsvoering krijgt weinig aandacht. “Drones kunnen perfect worden ingezet

vanuit beboste gebieden. Dat maakt een landing uiterst risicovol,” aldus Lorenz Meier, CEO van

Auterion.

Structurele obstakels en afhankelijkheid

Taiwanese dronebouwers worden verder geremd door logistieke problemen, hoge

productiekosten en een sterke afhankelijkheid van Chinese onderdelen – met name op het gebied

van batterijen, sensoren en GPS-technologie. Een volledig “China-vrije” drone is voorlopig nog

niet haalbaar, erkennen fabrikanten.

De Taiwanese overheid probeert deze kwetsbaarheid deels te compenseren door samen te werken

met landen als Japan, Duitsland en Tsjechië. De drone-export neemt toe – van 290 stuks in 2023

naar ruim 3.400 in het eerste kwartaal van 2025 – maar blijft internationaal gezien bescheiden.

Politieke keuzes bepalen het succes

Hoewel het defensiebudget is gestegen van 1,82% van het BBP in 2016 naar 2,45% nu, met een

doel van 3%, blijft er volgens kenners een gebrek aan strategische focus. “Het probleem is niet

de technologie, maar de politieke wil,” zegt Jason Wang van ingenieursbedrijf ingeniSPACE.

“Moderne oorlogsvoering draait om snelheid, software en intelligentie, niet alleen om hardware.”

Taiwanese bedrijven roepen op tot meer investeringen, bescherming tegen Chinese sancties, en

een lange termijnvisie. “Zonder een volledig ecosysteem zal Taiwan nooit een duurzaam eigen

dronemerk kunnen opbouwen,” aldus Chia-yu Chang van dronefabrikant Avilon.

De tijd dringt. Volgens Amerikaanse inlichtingendiensten zou China tegen 2027 klaar zijn om

een invasie te starten. “Dit is ónze oorlog,” zegt Alexander Huang, adviseur van het strategisch

adviesorgaan van Taiwan. “Geld alleen is niet genoeg. De strategie moet kloppen.”