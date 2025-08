Digitale Import-Export Gids gelanceerd: belangrijke stap naar transparanter handelsklimaat in Suriname

Het Surinaams Standaarden Bureau (SSB) heeft onlangs de digitale versie van de Suriname

Import-Export Gids beschikbaar gesteld via zijn officiële website. Deze publicatie is tot stand

gekomen in nauwe samenwerking met diverse overheidsinstanties onder leiding van het

Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie en markeert

een belangrijke vooruitgang richting een transparanter, efficiënter en aantrekkelijker

handelsklimaat in Suriname.

De officiële overhandiging vond plaats op 14 juli 2025, toen Tanwir Hassankhan, voorzitter van

de interdepartementale commissie Suriname Trade Notice Board en tevens waarnemend

directeur van het SSB, de gids overhandigde aan de toenmalige minister Rishma Kuldipsingh.

Met steun van de Inter-American Development Bank (IDB) bundelt de gids alle cruciale

informatie en procedures voor import en export in Suriname. Het document dient als bouwsteen

voor het toekomstige Suriname Trade Portal, dat als centraal digitaal platform zal functioneren

voor handelaren en investeerders.

De gids biedt onder meer:

heldere uitleg van administratieve procedures en vereisten;

verhoogde transparantie en voorspelbaarheid in het handelsproces;

stimulansen voor het investeringsklimaat en ondersteuning van duurzame economische

groei.

Het initiatief onderstreept de ambitie van Suriname om beter toegankelijke, digitale

handelsdiensten aan te bieden en zich sterker te positioneren binnen de regionale en

internationale economie.