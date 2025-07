Wereldwijde toename leverkanker dreigt: Lancet-studie roept op tot dringende preventie

Als de huidige trends zich voortzetten, zal het aantal nieuwe gevallen van leverkanker

wereldwijd stijgen van 870.000 in 2022 naar maar liefst 1,52 miljoen per jaar in 2050. Dat blijkt

uit een nieuwe studie gepubliceerd in The Lancet, gebaseerd op gegevens van het Global Cancer

Observatory. Onderzoekers waarschuwen voor de invloed van vermijdbare risicofactoren zoals

obesitas, alcoholgebruik en virale hepatitis.

Leverkanker is momenteel de zesde meest voorkomende kankersoort ter wereld, maar behoort

tot de meest dodelijke: het is verantwoordelijk voor het op twee na hoogste aantal sterfgevallen

onder kankerpatiënten. Tegen 2050 zullen naar schatting 1,37 miljoen mensen jaarlijks

overlijden aan deze ziekte.

Tot 60% van de gevallen is te voorkomen

Volgens het internationale team van kankerexperts is tot 60% van alle leverkankergevallen te

voorkomen. Ze roepen dan ook op tot krachtige wereldwijde preventiemaatregelen en

beleidsinterventies. “De wereld heeft dringend behoefte aan gecoördineerde actie,” aldus de

auteurs van het rapport.

Hepatitis B en C blijven grootste veroorzakers

De studie, gepubliceerd op Wereld Hepatitisdag, onderstreept dat virale hepatitis – met name

hepatitis B en C – ook in 2050 de belangrijkste oorzaken van leverkanker zullen zijn. Vaccinatie

tegen hepatitis B, vooral bij geboorte, blijft essentieel om besmettingen te voorkomen. In veel

ontwikkelingslanden, zoals in Sub-Sahara-Afrika, is de vaccinatiegraad echter nog altijd te laag.

Zonder aanvullende maatregelen zal hepatitis B tussen 2015 en 2030 naar verwachting

verantwoordelijk zijn voor de dood van 17 miljoen mensen, waarschuwt het rapport.

Alcohol en obesitas: groeiende risicofactoren

Ook leefstijlgerelateerde oorzaken nemen toe in belang. Tegen 2050 zal alcoholgebruik naar

verwachting verantwoordelijk zijn voor 21% van alle leverkankergevallen – een stijging ten

opzichte van 19% in 2022. De impact van leververvetting als gevolg van obesitas, inmiddels

geclassificeerd als MASLD (voorheen NAFLD), zal groeien van 9% in 2022 naar 11% in 2050.

De onderzoekers pleiten voor brede bewustwordingscampagnes over het verband tussen

leverkanker en leefstijl. Met name in landen als de Verenigde Staten, delen van Europa en Azië

zouden mensen met obesitas of diabetes actief gewaarschuwd moeten worden voor de risico’s

van leververvetting.

Vroege opsporing blijft van levensbelang

Naast preventie benadrukken de onderzoekers het belang van vroege diagnose. “Hoe eerder

leverkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op succesvolle behandeling,” stellen zij. Het

ontwikkelen van gerichte screeningsprogramma’s voor risicogroepen kan volgens hen veel

levens redden.