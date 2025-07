Gewapende overval op GOw2-shop aan Coesewijnestraat: daders vluchten per bromfiets

Twee gemaskerde mannen hebben gisteravond een gewapende overval gepleegd op de shop van

GOw2 aan de Coesewijnestraat in Paramaribo. De overvallers, die valhelmen droegen, waren

gewapend en bedreigden een medewerker van de winkel.

Volgens de voorlopige informatie van de politie hadden de daders vuurwapens bij zich die zij

onder hun kleding verborgen hielden. Tijdens de overval werden een geldbedrag en persoonlijke

bezittingen buitgemaakt.

Na hun daad sloegen de verdachten op de vlucht. Ze verlieten de plaats van het incident op een

donkerkleurige bromfiets en reden in de richting van de Coesewijnebrug.

De politie was snel ter plaatse, heeft sporen veiliggesteld en is gestart met het analyseren van

camerabeelden uit de omgeving in een poging de daders te identificeren.

Er deden zich bij het incident geen persoonlijke ongelukken voor.