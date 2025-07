Twee aanhoudingen na gewelddadige roofoverval op 91-jarige man aan de Laknauweg

De politie heeft maandag twee verdachten aangehouden in verband met de gewelddadige

beroving van een 91-jarige alleenstaande man, die op 11 juli 2025 in zijn woning aan de

Laknauweg werd overvallen. Een derde verdachte is nog voortvluchtig.

Het slachtoffer, de heer I.A., werd in de avonduren overvallen door drie gemaskerde mannen. Zij

drongen zijn woning binnen, bonden hem vast met een laken en knevelden hem met een

kussensloop in zijn mond. Vervolgens werd hij zwaar mishandeld, waarbij hij letsel opliep aan

zijn hoofd, neus en lippen.

Na de aanval werd het slachtoffer overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch

Ziekenhuis Paramaribo. Na medische behandeling mocht hij weer naar huis.

De daders gingen er vandoor met een metalen kluis, waarin zich een groot geldbedrag in

Surinaamse dollars en belangrijke documenten bevonden, aldus de politie Public Relations.

Het onderzoek is overgedragen aan de recherche van Regio Midden. Dat team wist maandag

twee verdachten, de 24-jarige W.L. en P.S., op te sporen en aan te houden. Beiden zijn na overleg

met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De derde verdachte, die vermoedelijk het vluchtvoertuig bestuurde, is nog voortvluchtig. De

politie zet het onderzoek voort en roept burgers op om eventuele tips te melden.