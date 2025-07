OWOS-voorzitter Marciano Hellings per direct ontslagen door EBS na kritische Facebookpost

Marciano Hellings, voorzitter van de vakbond OWOS bij de Energiebedrijven Suriname (EBS),

is vandaag per direct ontslagen. Hellings ontving vanmiddag een ontslagbrief via een

deurwaarder, ondertekend door de voltallige directie van het energiebedrijf.

In de brief stelt de EBS-directie dat Hellings’ “daden, eigenschappen en gedragingen” ertoe

leiden dat “redelijkerwijs niet van de NV EBS kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te

laten voortduren.”

Aanleiding: kritische Facebookpost

De directe aanleiding voor het ontslag is een bericht dat Hellings op 22 juli op zijn

Facebookpagina plaatste. In de post uitte hij stevige kritiek op algemeen directeur Leo Brunswijk

en diens communicatie richting het personeel. Hellings schreef onder meer:

“Leo Brunswijk denkt dat hij met deze propagandacampagne de leden van de OWOS enige

vrees inboezemt. Je zal oogsten wat je zaait, zeggen wij bij de OWOS aan deze clown.”

De EBS-directie verzocht Hellings tweemaal schriftelijk om zich te verweren tegen het bericht.

Dat heeft hij ook gedaan, maar naar eigen zeggen hecht hij weinig waarde aan de communicatie

vanuit de directie. “Ik lig echt niet wakker van de zoveelste brief van de directie,” zei Hellings in

reactie tegenover Starnieuws.

Eerdere spanningen

Dit is niet de eerste keer dat de verhouding tussen Hellings en de EBS-directie escaleert. Bij een

eerder incident werd hij eveneens ontslagen, maar kon hij na bemiddeling door toenmalig

vicepresident Ronnie Brunswijk terugkeren. Of een soortgelijke verzoening ditmaal mogelijk is,

is nog onduidelijk.

Leo Brunswijk, de huidige algemeen directeur van EBS, liet in een korte reactie aan Bakana Tori

van LIM FM weten dat hij vooralsnog niet zal reageren, omdat hij zich momenteel in het

buitenland bevindt.