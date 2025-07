Leden van leger- en politiediensten betrokken bij gewapende overval Sunparklaan

In de spraakmakende zaak rond de gewapende overval op een woning aan de Sunparklaan zijn

inmiddels meerdere verdachten aangehouden, waaronder twee leden van het Nationaal Leger en

een politieambtenaar. Het onderzoek wordt geleid door verschillende inlichtingendiensten en

heeft tot onthullende resultaten geleid.

De aangehouden militairen zijn sergeant Jason K. (30) en korporaal Donophan J. (34), beiden

verbonden aan het Korps Speciale Troepen (KST), een specialistische eenheid van het leger. Zij

worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, gewelddadige diefstal en

meerdere andere strafbare feiten. Opmerkelijk is dat Donophan J. nog heeft deelgenomen aan het

militaire defilé tijdens de inauguratie van 16 juli.

Eerder werd ook Steven K., een brigadier van politie die werkzaam was bij het Justitieel

Interventie Team (JIT), in deze zaak gearresteerd. Hij zou zijn functie hebben misbruikt door

vertrouwelijke informatie te lekken of direct betrokken te zijn bij de uitvoering van het misdrijf.

Drugs in plaats van goud

De gewapende overval vond plaats op 13 juni in een woning aan de Sunparklaan. In eerste

instantie werd gesproken van een goudroof, maar uit nader onderzoek bleek het vermoedelijk te

gaan om een drugsgerelateerde beroving. Op de bewuste dag drongen zwaarbewapende,

gemaskerde mannen in kogelvrije vesten de woning binnen. Ze gebruikten geweld en bedreigden

de aanwezige Colombiaanse man, Juan C., die later onderdook en zich pas na enige tijd bij de

politie meldde.

Verdere aanhoudingen en bewijs

Tijdens een inval op 15 juni aan Leiding 21 A werd Wilfred M. aangehouden, beheerder van een

zogenoemd “safe house”. Kort daarna meldde een andere verdachte, Lucien D., zich vrijwillig bij

het politiebureau van Zanderij, nadat hij hoorde dat hij gezocht werd.

Het Openbaar Ministerie bevestigde eerder in een persverklaring dat de zaak vermoedelijk draait

om verdovende middelen in plaats van edelmetalen. Het Justitieel Interventie Team kwam als

eerste op het spoor van de betrokken politieambtenaar. Het verdere onderzoek leidde naar

meerdere verdachten en resulteerde in de inbeslagname van goederen, waaronder voertuigen, die

mogelijk als bewijs kunnen dienen.

Het onderzoek is nog in volle gang.