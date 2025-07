Korpschef Isaacs: “Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid”

Tijdens het werkbezoek van minister van Justitie en Politie Harish Monorath aan de

Politieacademie op maandag, benadrukte korpschef Bryan Isaacs de centrale rol van het Korps

Politie Suriname (KPS) binnen de democratische rechtsstaat. Tegelijkertijd waarschuwde hij dat

veiligheid geen exclusieve taak van de politie is: “De politie kan het niet alleen.”

Hoewel Suriname volgens Isaacs nog steeds behoort tot de veiligere landen in de regio, maakt hij

zich zorgen over een toenemende verruwing van de zware criminaliteit en het groeiende

maatschappelijke gedoogbeleid. “Dat leidt tot normvervaging. Criminaliteit is dynamisch en

vereist voortdurend strategisch schakelen en moderne technologie.”

De korpschef pleitte onder meer voor de snelle invoering van de Wet Bijzondere

Opsporingsbevoegdheden, zodat georganiseerde misdaad effectiever bestreden kan worden.

Daarnaast wil hij dat criminaliteit breder wordt benaderd — ook als volksgezondheidsvraagstuk.

“We moeten investeren in mentale zorg voor slachtoffers én daders, resocialisatie, en jongeren de

kans geven hun talent te ontwikkelen via sport en educatie.”

Isaacs benadrukte verder de noodzaak van structurele investeringen in het korps. “Een

motiverende werkomgeving verhoogt de prestaties en versterkt het vertrouwen van de burger.

Zonder die basis groeit de druk op zowel ons personeel als de samenleving.”

Internationale samenwerking is volgens Isaacs een belangrijke steunpilaar. Suriname werkt nauw

samen met onder meer Brazilië, Guyana, Colombia, Frankrijk, Nederland, de VS, Canada,

China, India en de Caribische regio. Binnen de Association of Caribbean Commissioners of

Police (ACCP) is Isaacs verkozen tot second vicepresident. Suriname zal bovendien in mei 2026

gastland zijn van de 40e jaarvergadering van de ACCP.

Tot slot sprak Isaacs zijn waardering uit voor de inzet van minister Monorath om het

veiligheidsbeleid te versterken. Aan zijn collega’s binnen het korps deed hij een krachtige

oproep: “Wees loyaal aan het beleid en voer uw taak uit met vaderlandsliefde en de juiste

mindset. Alleen zo kunnen wij onze Republiek verheffen.”