Woning van groot gezin verwoest door felle brand in Hollandse Kamp

Een verwoestende brand heeft gisteren een woning in het dorp Hollandse Kamp volledig in de as

gelegd. De woning, waarin een groot gezin woonde, ging samen met de volledige inboedel

verloren.

De eigenaresse van het huis gaf aan dat zij zich op het erf bevond en bezig was met

huishoudelijke werkzaamheden, toen zij plotseling vlammen uit de woning zag komen. Het vuur

verspreidde zich binnen enkele minuten razendsnel, waardoor het gezin geen kans had om

bezittingen of persoonlijke spullen in veiligheid te brengen.

Hoewel de hulpdiensten snel ter plaatse waren, kon er niets meer worden gered. De woning was

aangesloten op het elektriciteitsnet en de waterleiding, maar helaas niet verzekerd tegen brand.

De exacte oorzaak van de brand is nog onbekend. De Forensische Opsporingsdienst en de

brandweer hebben een onderzoek ingesteld om de toedracht te achterhalen.