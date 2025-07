OM waarschuwt: Laat u niet misbruiken voor drugssmokkel via pakketten en ID-kaarten

Het Openbaar Ministerie (OM) slaat alarm over een verontrustende trend waarbij burgers – vaak

onbewust – betrokken raken bij drugssmokkel. Met name het verzenden van pakketten voor

derden en het afstaan van een identiteitskaart (of kopie daarvan) kan leiden tot ernstige

strafrechtelijke gevolgen.

Wat lijkt op een onschuldig verzoek, zoals het versturen van een kerstpakket naar het buitenland,

blijkt in toenemende mate een dekmantel voor de uitvoer van verdovende middelen. Criminelen

maken misbruik van goedgelovige burgers en gebruiken hun naam en identiteit om drugs via

post- en koeriersdiensten het land uit te krijgen.

Burgers worden misleid

Volgens het OM proberen criminelen mensen te verleiden tot:

 het versturen van pakketten “voor een vriend of familielid in het buitenland”;

 het lenen van hun ID-kaart of een kopie daarvan voor zending via koeriers.

Deze praktijken zijn strafbaar. Uw naam en identiteitsgegevens kunnen direct worden gelinkt aan

een strafbaar feit, zelfs als u zich niet bewust was van de illegale inhoud van het pakket.

Strafrechtelijke risico’s

De Wet Verdovende Middelen (S.B. 1998 no. 14) stelt dat bezit, vervoer en verzending van drugs

strafbaar is.

Let op:

 Als u een pakket verzendt, bent u wettelijk verantwoordelijk voor de inhoud, ongeacht of

u wist wat erin zat.

 Het uitlenen van uw ID-kaart kan u medeplichtig maken.

 Onwetendheid beschermt niet tegen vervolging – voorzichtigheid is uw eigen

verantwoordelijkheid.

Zware persoonlijke gevolgen

De gevolgen kunnen ernstig en langdurig zijn:

 arrestatie en voorlopige hechtenis;

 veroordeling tot gevangenisstraf en een blijvend strafblad;

 beperkingen bij het aanvragen van visa, reizen of werk;

 reputatieschade binnen uw omgeving en gemeenschap.

Daarnaast heeft dit soort criminaliteit een bredere maatschappelijke impact:

 Suriname’s internationale reputatie wordt aangetast;

 vertrouwen in post- en koeriersdiensten neemt af;

 georganiseerde drugshandel en verslavingsproblemen worden in stand gehouden.

Advies aan burgers

Het OM roept op tot waakzaamheid:

 Verstuur alleen pakketten waarvan u de inhoud persoonlijk kent;

 Geef nooit uw ID-kaart of een kopie aan iemand anders;

 Gebruik nooit andermans identiteitsgegevens voor verzending;

 Wees alert op vage of verdachte verzoeken en ongewone geuren;

 Meld verdachte situaties direct via meldpunt 115.

Ook post- en koeriersbedrijven wordt gevraagd hun personeel actief te trainen in het herkennen

van verdachte zendingen en alert te zijn op misbruik.

“Laat u niet gebruiken. Wordt u gevraagd een pakket te verzenden of uw ID-kaart uit te

lenen? Zeg nee. Bij twijfel: doe het niet.”