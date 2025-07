VK stelt erkenning Palestina in september in het vooruitzicht als drukmiddel op Israël

De Britse regering heeft aangekondigd Palestina in september officieel te zullen erkennen als

soevereine staat, tenzij Israël op korte termijn concrete stappen onderneemt om het humanitaire

lijden in Gaza te verlichten. Deze opmerkelijke aankondiging komt te midden van toenemende

internationale verontwaardiging over de rampzalige situatie in Gaza, waar volgens een nieuw

rapport hongersnood dreigt.

Premier Keir Starmer sprak dinsdag afzonderlijk met de Israëlische premier Benjamin

Netanyahu en de Palestijnse president Mahmoud Abbas. De gesprekken gingen vooraf aan de

bekendmaking van het dreigement met erkenning. Starmer waarschuwde dat erkenning

onafwendbaar is als Israël niet:

het humanitaire lijden aanzienlijk verlicht;

akkoord gaat met een onmiddellijk en duurzaam staakt-het-vuren;

stopt met annexatiebeleid op de Westelijke Jordaanoever;

en zich duidelijk uitspreekt voor een twee-statenoplossing.

Felle Israëlische reactie

De Israëlische regering reageerde scherp. Premier Netanyahu uitte zijn woede via X (voorheen

Twitter): “Starmer beloont Hamas’ monsterlijke terreur en straft de slachtoffers. Een

jihadistische staat aan onze grens is vandaag een bedreiging voor Israël en morgen voor het

Verenigd Koninkrijk.”

Ondanks de kritiek blijft Downing Street bij het standpunt dat de situatie in Gaza een grens heeft

bereikt waarop stilzitten moreel onverantwoord is. Starmer verklaarde tegenover zijn kabinet:

“Het VK kan deze catastrofe niet langer negeren.” Eerder had ook Frankrijk aangekondigd

Palestina in september te willen erkennen, waarmee de diplomatieke druk op Israël verder

toeneemt.

Humanitaire crisis in Gaza

De situatie in Gaza is volgens internationale organisaties nijpend. De Integrated Food Security

Phase Classification (IPC) waarschuwt dat Gaza zich in een stadium bevindt waarin hongersnood

op elk moment officieel kan worden vastgesteld. Volgens het rapport zijn in grote delen van het

gebied de drempels voor hongersnood reeds overschreden, met als gevolg wijdverspreide

ondervoeding, ziekten en sterfgevallen.

Gezondheidsautoriteiten in Gaza melden dat inmiddels 147 mensen zijn overleden aan

ondervoeding, waaronder 88 kinderen. De meeste van deze sterfgevallen vonden plaats in de

afgelopen weken. Ondanks Israëlische toezeggingen voor humanitaire pauzes blijft de toegang

tot voedselhulp beperkt. De VN meldt dat benodigde vergunningen voor levering van

hulpgoederen vaak uitblijven.

Meest dodelijke conflict sinds 1948

Sinds het begin van de oorlog in oktober 2023 zijn volgens gezondheidsinstanties in Gaza meer

dan 60.000 Palestijnen omgekomen door Israëlische aanvallen. Duizenden lichamen liggen

vermoedelijk nog onder het puin. De cijfers worden grotendeels bevestigd door de VN en de

Wereldgezondheidsorganisatie.

De militaire campagne van Israël begon nadat Hamas op 7 oktober 2023 een grootschalige

aanval uitvoerde, waarbij 1.200 Israëliërs werden gedood en 251 mensen gegijzeld. Sindsdien

zijn 454 Israëlische militairen omgekomen in gevechten in Gaza.

In de nacht van maandag op dinsdag kwamen bij luchtaanvallen op het vluchtelingenkamp

Nuseirat nog eens 30 mensen om, waaronder 14 vrouwen en 12 kinderen, aldus het medisch

personeel van het Al-Awda ziekenhuis.

Internationale reacties

De Palestijnse president Mahmoud Abbas noemde het Britse voornemen “een moedige stap”. De

Amerikaanse oud-president Donald Trump verklaarde dat hij tijdens zijn recente ontmoeting met

Starmer in Schotland niet over de erkenning van Palestina had gesproken. Later, aan boord van

Air Force One, voegde hij toe dat Hamas “niet beloond mag worden”.

Israël blijft ontkennen dat het hongersnood inzet als oorlogsmiddel. De Israëlische regering stelt

dat zij de afgelopen twee maanden 5.000 hulpkonvooien heeft toegelaten. Israël en de VS

beweren dat Hamas hulp zou onderscheppen, maar volgens de VN is er geen bewijs voor

systematische hulpdiefstal.

Hoewel erkenning van Palestina grotendeels symbolisch is, aangezien Israël nog altijd grote

delen van het beoogde Palestijnse grondgebied bezet, zou een besluit van het VK van groot

geopolitiek belang zijn. Zeker als andere westerse landen dit voorbeeld volgen.