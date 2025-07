Zware aardbeving treft Kamtsjatka: Tsunami’s en schade in Rusland en omliggendelanden

Een krachtige aardbeving met een magnitude van 8,8 op de schaal van Richter heeft

woensdagochtend vroeg (lokale tijd) de oostkust van Rusland getroffen, nabij het schiereiland

Kamtsjatka. Het epicentrum lag op een diepte van 19,3 kilometer, op ongeveer 119 kilometer ten

zuidoosten van de stad Petropavlovsk-Kamtsjatski.

De ondiepe beving veroorzaakte aanzienlijke schade. Langs de kust van Kamtsjatka werden

tsunami’s gemeld met golven tot vijf meter hoog. Havens overstroomden, schepen werden

losgerukt van hun aanlegplaatsen en in de stad Severo-Koerilsk liepen een haven en een

visverwerkingsfabriek onder water. Diverse gebouwen raakten beschadigd, waaronder een

kleuterschool. Regionale autoriteiten meldden dat meerdere mensen gewond raakten.

In Petropavlovsk-Kamtsjatski hield het schudden enkele minuten aan. Een lokale inwoner, de 25-

jarige Yaroslav, beschreef de situatie als extreem angstaanjagend: “Het voelde alsof de muren

ieder moment konden instorten.” Beelden van het Russische ministerie van Volksgezondheid

tonen hoe artsen tijdens de beving een operatie uitvoerden, terwijl medische apparatuur heen en

weer bewoog.

Internationale impact en tsunamiwaarschuwingen

De aardbeving leidde tot tsunamiwaarschuwingen in diverse landen rond de Grote Oceaan. In

Hawaï werden bewoners opgeroepen naar hoger gelegen gebieden te vertrekken of zich naar

hogere verdiepingen van gebouwen te begeven. De eilanden werden getroffen door golven tot

1,7 meter hoog, waarna het Pacific Tsunami Warning Center het alarmniveau verlaagde.

Ook Japan nam preventieve maatregelen: tienduizenden mensen werden geëvacueerd uit

kustgebieden, waaronder de omgeving van Fukushima. Hoewel er bij de kerncentrale geen

afwijkingen zijn vastgesteld, werd het land getroffen door golven tot 1,3 meter hoog. In de

prefectuur Mie vond een tragisch incident plaats waarbij een 58-jarige vrouw om het leven kwam

toen haar auto tijdens de evacuatie van een klif reed.

Uit voorzorg legde autofabrikant Nissan de productie tijdelijk stil op verschillende locaties om de

veiligheid van het personeel te garanderen. In de noordelijke regio Hokkaido zochten mensen

hun toevlucht op daken, terwijl vissersboten de havens verlieten uit angst voor naschokken.

Naschokken en reactie van autoriteiten

Volgens het Russische ministerie van Noodsituaties zijn er vooralsnog geen dodelijke

slachtoffers gevallen. Wel zochten meerdere mensen medische hulp en wordt opgeroepen tot

voorzichtigheid met het gebruik van gas in beschadigde gebouwen.

Wetenschappers beschouwen deze beving als de zwaarste in de regio sinds 1952. Gouverneur

Vladimir Solodov meldde in een videoboodschap dat de situatie ernstig is, maar onder controle.

De Russische geofysische dienst waarschuwt dat naschokken blijven optreden, al worden er geen

zwaardere bevingen meer verwacht.

Het schiereiland Kamtsjatka maakt deel uit van de geologisch actieve Ring of Fire, een gebied

waar aardbevingen en vulkaanuitbarstingen frequent voorkomen.