Stephen Tsang is maandagmiddag officieel beëdigd als minister van Openbare Werken en

Ruimtelijke Ordening (OWRO). Tijdens zijn eerste toespraak maakte hij meteen duidelijk dat hij

geen loze beloften zal doen. Met een knipoog naar de bekende slogan “I love OW”, zei Tsang:

“Ik hou niet zo van die tekst. Ik draai de W liever om – dan wordt het: I love OM.” Daarmee

verwees hij naar het Openbaar Ministerie, dat volgens hem veel werk van hem mag verwachten.

President Jennifer Simons, die de beëdiging verrichtte, gaf aan dat de benoeming van Tsang het

resultaat was van intensief overleg, gesprekken en reflectie. Ze sprak haar vertrouwen uit in de

capaciteiten van de nieuwe minister. “Dit is een zwaar ministerie, maar de moeilijkste

opdrachten worden gegeven aan zij die daar het best op voorbereid zijn,” aldus het staatshoofd.

Van DNA naar OWRO

Tot enkele minuten voor zijn beëdiging was Tsang nog lid van De Nationale Assemblee. Hij

sprak over “enkele enerverende weken” en beloofde zich volledig in te zetten in zijn nieuwe

functie. “Ik ga mijn best doen. Ik zal proberen u niet teleur te stellen,” zei Tsang vastberaden.

De nieuwe minister gaf aan al enkele rapporten van het ministerie te hebben ingezien, maar was

niet optimistisch over wat hij aantrof. “Ik word er niet vrolijk van,” liet hij weten, waarmee hij

suggereerde dat er aanzienlijke uitdagingen op hem wachten.

Overdracht van Misiekaba

Kort na zijn beëdiging nam Tsang het beheer van het ministerie formeel over van partijgenoot

André Misiekaba, die het ministerie tijdelijk waarnam. Met de officiële overdracht begint nu een

nieuwe fase voor OWRO, waarin Tsang voor de taak staat om orde op zaken te stellen binnen

een van de meest complexe departementen van de overheid.