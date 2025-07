Deviezencommissie weigert vergunning Gold Grams NV wegens ontbrekende documenten

De Deviezencommissie heeft de vergunningsaanvraag van Gold Grams NV afgewezen wegens

het ontbreken van meerdere essentiële documenten en adviezen. Volgens ondervoorzitter Ravin

Soerdjbali zijn onder andere de vereiste Hinderwetvergunning en het advies van de Nationale

Milieuautoriteit (NIMOS) niet overgelegd.

De verklaring volgt op aanhoudende protesten van buurtbewoners aan de Commissaris

Weytinghweg, waar het bedrijf plannen heeft om activiteiten te ontplooien.

“Cruciale documenten ontbraken en wij hebben, ondanks politieke druk, niet meegewerkt aan het

verstrekken van een vergunning,” benadrukt Soerdjbali tegenover Starnieuws.

Gold Grams NV heeft inmiddels beroep aangetekend bij de president. De Deviezencommissie

blijft echter bij haar standpunt dat aan alle wettelijke voorwaarden moet worden voldaan

voordat een vergunning in overweging genomen kan worden.

Onvolledig ondernemingsplan en financiële eisen

Naast milieutechnische en juridische vereisten bleek ook het ondernemingsplan onvolledig.

Ondernemer Ismael Sohrabkhan is hierover geïnformeerd en is verzocht de benodigde

documenten aan te leveren. De aanvraag zal pas opnieuw worden beoordeeld wanneer aan de

volgende voorwaarden is voldaan:

Een gecorrigeerd of hernieuwd verzoekschrift;

Bewijs van voldoende werkkapitaal van ten minste US$ 100.000 of de tegenwaarde in

SRD;

Bewijs van gestort kapitaal van US$ 50.000 of de tegenwaarde in SRD;

Advies van NIMOS over de milieueffecten van de voorgestelde activiteiten;

Een geldige Hinderwetvergunning;

Het resultaat van een antecedentenonderzoek uitgevoerd door de procureur-generaal.

De Deviezencommissie benadrukt dat het vergunningenproces gebaseerd moet zijn op

transparantie, zorgvuldigheid en wettelijke normen – en niet op politieke druk of haastige

besluitvorming.