VS en EU sluiten historisch handelsakkoord en vermijden escalerende handelsoorlog

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben zondag een omvangrijk handelsakkoord gesloten dat een dreigende handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten heeft afgewend. Tijdens een topontmoeting op het Schotse golfresort van president Donald Trump kwamen beide partijen een wederzijdse importheffing van 15% overeen op het merendeel van elkaars goederen — de helft van de eerder door Washington aangekondigde 30%.

“Ik denk dat dit de grootste deal ooit is,” stelde Trump triomfantelijk. Hij prees het akkoord waarin de EU belooft circa $600 miljard te investeren in de Amerikaanse economie, met grootschalige aankopen van energie en militaire uitrusting.

Strategische pijlers van het akkoord

De overeenkomst voorziet onder meer in:

$750 miljard aan EU-importen van Amerikaanse energie in de komende jaren;

Defensiecontracten ter waarde van honderden miljarden dollars;

Tariefvrije handel op onder andere vliegtuigen, halfgeleiderapparatuur, bepaalde chemische producten, generieke geneesmiddelen en kritieke grondstoffen.

Opvallend is dat de bestaande Amerikaanse invoerheffingen van 50% op Europees staal en aluminium voorlopig in stand blijven, tot nader overleg. Europa accepteerde deze clausule omwille van het bredere belang van het akkoord.

Reakties uit Brussel en Berlijn

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen noemde Trump “een harde onderhandelaar” maar benadrukte dat het resultaat “het best haalbare” was. Zij ziet het akkoord als een stap richting meer stabiliteit en voorspelbaarheid tussen de twee economische blokken, die samen verantwoordelijk zijn voor bijna een derde van de wereldhandel.

De Duitse bondskanselier Friedrich Merz reageerde opgelucht en noemde de deal “cruciaal om een handelsoorlog te vermijden” — met name de Duitse auto-industrie stond onder zware druk door eerdere tarieven op onder meer BMW, Mercedes en Volkswagen.

Niet iedereen was positief. Europarlementariër Bernd Lange (SPD) stelde dat het akkoord “onevenwichtig” is en waarschuwde dat de forse Europese investeringen in de VS ten koste kunnen gaan van prioriteiten binnen de Unie.

Financiële markten en geopolitieke impact

Op de internationale valutamarkten steeg de euro licht ten opzichte van de dollar na bekendmaking van het akkoord. Toch blijft de financiële wereld voorzichtig. Analisten wijzen erop dat het akkoord gelijkenissen vertoont met de recent gesloten VS-Japan deal, die eveneens ruimte liet voor uiteenlopende interpretaties.

Voor Trump betekent dit handelsakkoord een nieuw politiek succes in zijn streven om de Amerikaanse handelsbalans te verbeteren. Eerder sloot zijn regering al bilaterale handelsdeals met onder andere het VK, Japan, Vietnam en Indonesië — zij het zonder de eerder aangekondigde ambitie van “90 deals in 90 dagen” volledig waar te maken.

Trump zelf blijft overtuigd van zijn koers: “De EU werd ooit gevormd om de VS uit te buiten. Nu is het eindelijk tijd voor eerlijke handel. Mijn tarieven leveren honderden miljarden dollars op.”