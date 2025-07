Succesvol voetbalweekend voor Transvaal en Robinhood

SV Transvaal is het internationale avontuur in de Concacaf Caribbean Shield Cup 2025 uitstekend begonnen. De Surinaamse topclub boekte zondagmiddag een overtuigende 3-0 overwinning op het Britse Wolues FC en zette daarmee direct een sterke stap richting de volgende ronde.

Transvaal domineerde het duel volledig, met 74% balbezit en 12 doelpogingen, tegenover slechts twee schoten van de tegenstander. De ploeg stond bij rust al met 1-0 voor en wist in de tweede helft de voorsprong verder uit te bouwen. De volgende groepswedstrijd is aanstaande dinsdag tegen All Saints United. Een nieuwe zege zou Transvaal vrijwel zeker een plek in de knock-outfase opleveren.

Robinhood pakt nationale beker

Ook op nationaal niveau werd het een feestelijk voetbalweekend. SV Robinhood kroonde zich zaterdagavond tot bekerkampioen van Suriname na een ruime 5-1 overwinning op Leo Victor. Al voor rust had Robinhood een comfortabele 3-0 voorsprong opgebouwd.

In de tweede helft kon Leo Victor profiteren van een ongelukkige terugspeelbal en een eretreffer noteren, maar Robinhood antwoordde direct met twee doelpunten en stelde de bekerwinst daarmee veilig.

Met deze resultaten tonen beide clubs opnieuw hun dominantie in het Surinaamse en regionale voetbal. Fans hopen dat de prestaties van Transvaal in het Caribbean Shield de internationale reputatie van het Surinaamse clubvoetbal verder versterken.