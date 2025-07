Van Dijk-Silos reageert op juridische dreiging korpschef: “Geen zin in welles-nietes-discussie”

Voormalig minister van Justitie en Politie, Jennifer van Dijk-Silos, heeft gereageerd op de aankondiging van korpschef Bryan Isaacs dat er juridische stappen tegen haar worden voorbereid. In een korte verklaring laat zij weten geen behoefte te hebben aan een publieke woordenstrijd met de politietop.

De aanleiding is een recente uitzending van het radioprogramma Retrospectie op LIM FM, waarin Van Dijk-Silos suggereerde dat delen van het politiekorps verweven zijn met criminele netwerken en dat er sprake zou zijn van een structureel integriteitsprobleem binnen het korps.

Politie ontkent beschuldigingen

Tijdens een persconferentie op zaterdag verwierpen korpschef Isaacs en de rest van de korpsleiding de uitlatingen van de oud-minister. Isaacs noemde de uitspraken onjuist en schadelijk voor het imago van de politie, en kondigde aan dat juridische stappen overwogen worden tegen Van Dijk-Silos.

“Geen nieuwheden, enkel algemeen bekende feiten”

In haar reactie laat Van Dijk-Silos weten dat ze zich niet verder zal mengen in het debat. “Ik wens niet te belanden in een welles-of-nietes-discussie en zal derhalve niet inhoudelijk op de briefing ingaan,” aldus de oud-minister. Ze benadrukt echter dat haar opmerkingen gebaseerd zijn op algemeen bekende feiten. “Ik heb niets gesuggereerd. Alles wat ik gezegd heb, is geen nieuwigheid maar bekend in de samenleving.”

Van Dijk-Silos voegt eraan toe dat ze de aangekondigde juridische stappen met vertrouwen tegemoetziet: “Ik wacht rustig af.”