Boedjoe veroordeeld tot celstraf en psychiatrische begeleiding na bedreigingen en vernieling

Rayen “Boedjoe” V. is door de rechter veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan vier voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. De magistraat gelastte tevens zijn onmiddellijke invrijheidstelling en legde hem verplichte psychiatrische behandeling op.

De veroordeling volgt op twee incidenten in april 2025 die de nodige onrust veroorzaakten in de wijk waar hij woont. Boedjoe werd schuldig bevonden aan het bedreigen van zijn zus en het vernielen van een politiek billboard.

Het eerste incident vond plaats op 13 april, toen zijn zus, Muriël V., aangifte deed van bedreiging en vernieling. Zij verklaarde dat Boedjoe herhaaldelijk haar woning binnendrong, haar met de dood bedreigde, geld wegnam en haar fysiek lastigviel. Ook zou hij hebben gedreigd haar huis in brand te steken. Volgens Muriël hield dit gedrag al langere tijd aan.

Boedjoe ontkende aanvankelijk alle beschuldigingen, maar gaf later toe geld van zijn zus te hebben gestolen. De bedreigingen ontkende hij, en verwees naar zijn marihuanagebruik als mogelijke oorzaak van geheugenverlies.

Het tweede incident deed zich voor op 15 april, toen Boedjoe op heterdaad werd betrapt bij het vernielen van een politiek billboard op de hoek van de Munderweg en Adjoebastraat. Gewapend met een houten plank, rukte hij een banner los van het bord. Getuigen herkenden hem direct en hij werd later aangehouden. Tijdens zijn arrestatie erkende hij de vernieling, maar verklaarde zich door drugsgebruik weinig te herinneren van het incident.

De rechter achtte beide feiten bewezen en wees op de ernst van de gedragingen. Niet alleen werd het privéleven van zijn zus zwaar aangetast, ook de openbare orde en politieke uitingsvrijheid werden geschaad. De vernieling van het billboard leidde volgens de magistraat tot maatschappelijke onrust.

Tijdens de zitting werd ook Boedjoes achtergrond besproken. Hij woonde eerder in Nederland, waar hij ook in aanraking kwam met justitie. Bij het vonnis hield de rechter rekening met zijn psychische gesteldheid en verslavingsproblematiek.

Om herhaling te voorkomen, is bepaald dat Boedjoe wordt geplaatst onder toezicht en verplichte psychiatrische hulp krijgt via het Forensisch Medisch Zorgcentrum (FMZ).

Na afloop van de zitting liet een familielid weten opgelucht te zijn dat Boedjoe nu hulp krijgt, maar ook bezorgd te blijven over zijn toekomst. “Hij wil graag naar huis, maar we weten niet of dat veilig is. We hopen vooral dat hij de begeleiding krijgt die hij nodig heeft.”