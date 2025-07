CARICOM wil handelsbanden met Afrika versterken te midden van mondiale onzekerheden

Ministers en toonaangevende bedrijfsleiders binnen de Caribische Gemeenschap (CARICOM)

hebben een oproep gedaan tot een krachtige uitbreiding van de handelsrelaties met het

Afrikaanse continent. Deze oproep werd maandag uitgesproken door CARICOM-secretaris-

generaal Carla Barnett, tijdens de opening van het eerste AfriCaribbean Trade and Investment

Forum in Grenada.

Barnett benadrukte dat de regio, die historisch sterk afhankelijk is van handel met de Verenigde

Staten, Canada en Europa, niet langer kan vertrouwen op deze traditionele partners. Ze wees

daarbij op recente protectionistische maatregelen, zoals het basistarief van 10% dat de

Amerikaanse regering op vrijwel alle import uit derde landen heeft ingevoerd.

“Het handelsvolume tussen CARICOM en Afrika bedraagt momenteel minder dan 3% van onze

totale handel,” aldus Barnett. “In het licht van toenemende mondiale onzekerheid moeten we

strategisch investeren in onze banden met Afrika.”

Behoefte aan economische veerkracht

Volgens cijfers van de Observatory of Economic Complexity (OEC) was de Verenigde Staten in

2023 de grootste handelspartner van CARICOM. Zo ging ruim 25% van de CARICOM-export,

ter waarde van $38,8 miljard, richting de VS, terwijl de import vanuit de VS neerkwam op 39%

van het totaal, oftewel $43,4 miljard.

De afhankelijkheid van externe markten maakt de Caribische economieën bijzonder kwetsbaar

voor mondiale schokken. Factoren als toerisme, de import van voedsel en brandstof, en de

toenemende dreiging van klimaatrampen vergroten die kwetsbaarheid.

Afrika als strategische partner

Barnett onderstreepte dat de historische en culturele banden tussen het Caribisch gebied en

Afrika de basis vormen voor een veel diepere economische samenwerking. Ze verwees ook naar

gezamenlijke inspanningen van beide regio’s om voormalige koloniale machten aansprakelijk te

stellen voor slavernij en klimaatschade – pogingen die tot nu toe weinig resultaat opleverden.

Met versterkte handels- en investeringsbanden hopen CARICOM en Afrikaanse landen nu

samen te werken aan een meer weerbare en inclusieve economische toekomst, waarin beide

regio’s minder afhankelijk zijn van westerse economieën en beter bestand tegen geopolitieke

spanningen.