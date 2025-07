Vier Surinaamse studenten studeren af als arts in Cuba: “We keren terug om ons land te dienen”

Vier Surinaamse studenten hebben met succes hun medische opleiding afgerond aan drie

vooraanstaande universiteiten in Cuba. Na zeven intensieve studiejaren mogen Avinash

Hanoeman, Raysherie Mohadin, Chanice Rowlins en Surilva Warsosemito zich nu officieel

arts noemen.

De studenten volgden hun opleiding aan drie gerenommeerde Cubaanse universiteiten: de

Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara, de Universidad de Ciencias Médicas de

Santiago en de Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Terwijl Rowlins en Warsosemito

hun opleiding grotendeels in de provincies Villa Clara en Santiago afronden, studeerden

Mohadin en Hanoeman in de Cubaanse hoofdstad Havana.

Tijdens feestelijke afstudeerceremonies, die plaatsvonden in aanwezigheid van studenten uit

diverse landen, ontvingen de afgestudeerden hun diploma uit handen van vertegenwoordigers

van hun universiteit. De ambassadeur van Suriname in Cuba, Wendy Paulus-Aminta, en de eerste

ambassadesecretaris waren eveneens aanwezig om hen persoonlijk te feliciteren en succes te

wensen in hun verdere medische loopbaan.

De nieuwe artsen spraken hun dankbaarheid uit voor de geboden kans en benadrukten hun

ambitie om terug te keren naar Suriname en bij te dragen aan de verbetering van de nationale

gezondheidszorg.

De vier studenten maken deel uit van een bredere groep Surinamers die geneeskunde studeert in

Cuba. Naar verwachting zullen in oktober nog eens vijftien Surinaamse studenten hun opleiding

afronden en zich voegen bij de groeiende groep medisch professionals die in het buitenland is

opgeleid.