Vier verdachten gearresteerd voor gewapende roofoverval aan Ginostraat

De politie heeft vier mannen aangehouden in verband met een gewapende roofoverval op een

woning aan de Ginostraat. De verdachten zijn geïdentificeerd als M.P. (28), S.G. (25), J.M. (24)

en M.S. (18). Bij de arrestatie werd een voertuig, vermoedelijk gebruikt bij de overval, in beslag

genomen. Ook werd een deel van de buit teruggevonden.

Volgens de eerste onderzoeksresultaten vond de overval plaats op 23 juli, toen twee gemaskerde

en gewapende mannen een woning binnendrongen. Daarbij werd een kluis buitgemaakt met

sieraden, horloges en een aanzienlijk geldbedrag, zo meldt de afdeling Public Relations van het

Korps Politie Suriname.

De politie van bureau Geyersvlijt werd nog dezelfde dag gealarmeerd en startte direct een

onderzoek. Dit leidde naar een appartement aan de Rosalinastraat, waar de vier verdachten

samen met drie andere personen werden aangetroffen. Alleen de vier hoofdverdachten zijn

aangehouden.

Na overleg met het Openbaar Ministerie zijn de verdachten in verzekering gesteld. Het verdere

onderzoek naar hun betrokkenheid bij de roof is in volle gang.