Regering zet in op herstructureren van onderwijs

Behalve dat het huidige probleem binnen het onderwijs in Suriname acuut moet

worden opgelost, zet de regering-Simons/Rusland ook in op het herstructureren

van deze sector en afstemmen daarvan op de eeuw waarin we leven. “Het probleem

oplossen, is de acute fase. Maar ook om ons onderwijs daarnaast met elkaar te

gaan herstructureren en af te stemmen op deze eeuw”, aldus president Jennifer

Geerlings-Simons op donderdag 24 juli.

Het staatshoofd benadrukt dat dit echter niet een taak van het ministerie van

Onderwijs alleen is. “Wat het onderwijs in Suriname moet zijn, is een beslissing van

Suriname. Daarover moeten we met elkaar praten, en we gaan dat ook doen. We

gaan dus geen onderwijsbeleid ontwikkelen vanachter het bureau. We gaan daar

breed over moeten discussiëren.” Volgens de president zal Suriname moeten kijken

naar ervaringen van landen die de afgelopen decennia hun onderwijs hebben

verbeterd.

“Wij moeten kijken naar wat wij willen en dat afstemmen op wat wij als land zullen

gaan doen met onze ontwikkeling. En dat is een langetermijnbeleid.” Het

staatshoofd herhaalt hetgeen zij gedurende de verkiezingscampagnes vaker heeft

gezegd, namelijk dat alle kinderen naar school moeten. Dit vraagstuk moet volgens

haar op de korte termijn worden opgelost. Terwijl dat gebeurt, moet het ministerie

van Onderwijs een brede basis voor onderwijsbeleid leggen.

Tegelijkertijd zal, aldus president Geerlings-Simons, ook gewerkt moeten worden

aan het opleiden van jongeren in de lagere, middelbare- en hogere

beroepsopleidingen voor sectoren die of rechtstreeks met olie en gas te maken

hebben of voor de agro- of toerismesector. Het staatshoofd zegt dat hetgeen tot nu

toe is gegaan in een behoorlijke versnelling moet komen. De regering heeft voor de

aanpak ook een speciaal programma.