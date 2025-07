ROBINHOOD SVB BEKERKAMPIOEN

Robinhood mag zich na de 5-1 overwinning op Leo Victor zaterdagavond, SVB

Bekerkampioen noemen. De ruststand was 3-0 voor Robinhood.

Voor de rood groene formatie opende Don Tuur in de 19 e minuut de score en

ploeggenoot Ravello Zijler maakte er in de 35 ste minuut 2-0 van, dezelfde Zijler

maakte er voor de rust nog 3-0 van. Deze Ravello Zijler maakte zijn hattrick in de

52 ste minuut compleet 4-0. Leo Victor’s Rutgers Righters scoorde in de 58 ste minuut

de 4-1 en in de 79 ste minuut bracht de net ingevallen jeugdspeler Serfinjo Pinas de

eindstand op 5-1 voor Robinhood.

Robinhood speelt later dit jaar tijdens de Presidents Cup tegen landskampioen Inter

Moengotapoe, een herhaling van de SML-finale.