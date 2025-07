Ministerie van Olie, Gas en Milieu krijgt voorname rol in nationale ontwikkeling

De regering-Simons/Rusland heeft bij haar formatie het ministerie van Olie, Gas en

Milieu (OGM) in het leven geroepen als twee van de nieuwe departementen binnen

het kabinet. De regering speelt met de oprichting van OGM in op de

voorbereidingen naar de olie- en gasindustrie. President Jennifer Geerlings-Simons

legt uit dat de olie- en gassector grote invloed heeft op onder meer

arbeidskrachten, prijzen en de nationale ontwikkeling.

“Het is belangrijk dat we als land dat ministerie hebben om die grote lijn te

onderzoeken en constant te kijken wat er in de wereld gebeurt”, zegt het

staatshoofd op donderdag 24 juli in een exclusief interview met Roberto Lindveld.

Het ministerie van OGM heeft volgens haar de specifieke taak om continu met de

neus bovenop die ontwikkelingen in de wereld te zitten. Er zal vooral gekeken

moeten worden naar wat het effect van de sector is geweest in andere landen.

President Geerlings-Simons: “We kennen een paar van die effecten en we weten

dat we weinig tijd hebben.” Er zal daarom moeten worden nagegaan of Suriname

over enkele jaren nog kan rekenen op de hoge prijzen in de oliesector, welke

invloed olie en gas zal hebben op andere sectoren, en welke ministeries daarmee te

maken zullen hebben. De taak van OGM is om zich met langetermijnprognoses

bezig te houden, diepgaand én zoveel mogelijk informatie te verzamelen en op de

hoogte te blijven van de energetische ontwikkelingen in de wereld.

Volgens president Geerlings-Simons zal Suriname er ook rekening mee moeten

houden dat de wereld haast maakt met het veranderen van energiebronnen. Het

zou volgens haar wel kunnen dat de vraag in 2030 wel hoog is, maar dat er in 2050

geen sprake meer daarvan is. Echter, terwijl het land bezig is de achterstand in te

halen – aangezien er tot nog toe weinig voorbereiding is geweest op de sector –

moet OGM zich volgens het staatshoofd bezighouden met alles wat te maken heeft

met olie en gas en de regering daarover informeren.